River Plate vs. Gremio : chocarán este martes 23 de octubre en el Estadio Monumental de la ciudad de Buenos Aires por la ida de semifinales de la Copa Libertadores 2018. Este cotejo está programado para que empiece a las 7:45 p.m. hora peruana (9:45 p.m. en Argentina) y será transmitido a toda Latinoamérica vía la señal de FOX Sports.

El elenco millononario saldrá con todo para obtener un buen resultado ante el vigente campeón del campeonato. La clave de los dirigidos por el técnico Marcelo Gallardo es anotar y que el elenco brasilero no marque ya que en caso de igualdad de tantos el que tenga más como visitante.

River Plate vs. Gremio: horarios en el mundo

Perú : 7:45 p.m. - FOX Sports

Colombia : 7:45 p.m. - FOX Sports

México : 7:45 p.m. - FOX Sports

Ecuador : 7:45 p.m. - FOX Sports

Argentina : 9:45 p.m. - FOX Sports

Chile : 9:45 p.m. - FOX Sports

Estados Unidos (Florida) : 8:45 p.m.

España : 2:45 a.m. (miércoles)

Causó sorpresa que para este duelo entre River Plate y Gremio por fase clave de la Libertadores haya viajado a Buenos Aires el crack Luan. Y es que en la previa, el técnico Renato Gaúcho sostuvo que se encontraba lesionado. Es una incógnita si arrancará ante los argentinos.

Uno de los referentes del millonario pese a sus 20 años de edad, Exequiel Palacios, declaró en rueda de prensa lo complicado que será chocar ante los de Porto Alegre. "Va a ser difícil, pero vamos a tener el apoyo de nuestra gente. A este equipo le gusta jugar en las batallas complicadas", dijo.

Por su parte, en Gremio hay certeza que Everton no jugará. Así lo declaró su entrenador. "No está el 100% y no veo por qué apurarlo. Hay que pensar también en lo que queda de temporada", apuntó el DT.