“Goles que no haces, goles que te hacen”, reza una conocida frase de fútbol. Y eso lo sabe River Plate. El cuadro argentino no aprovechó las oportunidades ante Atlético Paranaense por Copa Libertadores y terminó recibiendo un gol en una de las pocas llegadas del equipo local.

A los 57′, y luego de una jugada en ataque de River Plate, el equipo brasileño jugó rápido para Guilherme Bissoli. El delantero del Paranaense recibió el balón sin marca, la paró de pecho y luego sacó un disparo contra ell palo, inatajable para Franco Armani.

River Plate vs Atlético Paranaense: la previa

Los ‘Millonarios’ arribarán a Brasil con sus mejores armas, después de los resultados de las últimas pruebas de coronavirus: todos negativos. En la previa se temía que Nicolás De La Cruz podía estar contagiado, tras los casos confirmados en la selección uruguaya.

Sin embargo, el resultado del futbolista fue alentador y volvió a entrenar con el grupo. Aunque, el centrocampista está atravesando por una situación personal debido a la detención de su hermana en su país.

“Si hablo con él de algo será de manera privada, esperando que él esté totalmente ajeno a eso”, respondió Marcelo Gallardo sobre el uruguayo. El técnico desea que De La Cruz esté enfocado en el compromiso en Brasil.