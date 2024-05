Desde el Mario Alberto Kempes, Talleres vs Barcelona SC se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO por la fecha 4 del Grupo B de la Copa Libertadores 2024. El encuentro, que será decisivo para ambos, está pactado para jugarse este miércoles 8 de mayo desde las 5:00 de la tarde (hora peruana, 7:00 p.m. en Argentina) y será transmitido GRATIS por ESPN, STAR Plus y FOX Sports para América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso. No te lo puedes perder.

Talleres se alista para recibir a Barcelona SC en Argentina. (Video: Talleres)





Talleres vs Barcelona SC: posibles alineaciones

Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Kevin Mantilla y Miguel Navarro; Ulises Ortegoza y Marcos Portilllo; Rubén Botta; Ramiro Ruiz Rodríguez, Federico Girotti y Ramón Sosa

Barcelona SC: Javier Burrai, Álex Rangel, Nicolás Ramírez, Luca Sosa; Janner Corozo, Jesús Trindade, Fernando Gaibor, Aníbal Chalá; Damián Díaz, Joao Rojas y Allen Obando.