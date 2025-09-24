Video gratis. Este miércoles 24 de septiembre desde las 7:30 p.m. (hora peruana), vs. se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por la . La transmisión estará a cargo de Telefe para toda Latinoamérica, canal habilitado en su cuenta oficial de YouTube. Ojo, recomendamos no seguir el partido por Pelota Libre TV, señal pirata. Según la programación de la CONMEBOL, el partido en Colombia y Ecuador, se juega con una hora más de diferencia a la hora peruana y con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay. Revisa aquí las incidencias, minuto a minuto y goles por la web de Depor.

River vs Palmeiras se enfrentan en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. (Video: Telefe)
River vs Palmeiras se enfrentan en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. (Video: Telefe)

TAGS RELACIONADOS