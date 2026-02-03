The Strongest vs. Deportivo Táchira se enfrentan por la Copa Libertadores 2026. (Diseño: Christian Marlow / Depor)
The Strongest vs. Deportivo Táchira se enfrentan por la Copa Libertadores 2026. (Diseño: Christian Marlow / Depor)

vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente por la ida de la Fase 1 de la . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN y FOX Sports tienen los derechos para transmitir este encuentro en toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su alternativa de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este martes 3 de febrero desde las 7:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Hernando Siles.

The Strongest vs. Deportivo Táchira se enfrentan por la Copa Libertadores 2026. (Video: The Strongest)
