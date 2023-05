The Strongest vs. Fluminense se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO por ESPN, STAR Plus, Fox Sports y Futbol Libre por la fecha 4 del Grupo D de la Copa Libertadores 2023. Este compromiso está programado para el miércoles 24 de mayo desde las 5:00 p.m. en el horario de Perú y Ecuador. Asimismo, se disputará en el estadio Hernando Siles (La Paz). Recuerda que podrás vivir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas y todas las incidencias en la web de Depor.

The Strongest sueña con los octavos. El grupo D de la Libertadores en este año ha sido, hasta el momento, muy distinto a los demás. Es el único caso en el que un equipo ganó todos los partidos y se distanció del resto, por lo que los otros 3 clubes tienen posibilidades latentes de ocupar el segundo lugar.

Uno de ellos es The Strongest que momentáneamente se sitúa en zona de clasificación por diferencia de gol, pero para materializarla los entrenados por Claudio Biaggio deben visitar ahora el Maracaná y luego el Monumental de River Plate en la última jornada. Es así que necesitan una victoria.

The Strongest vs. Fluminense: horarios del partido

Perú: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Colombia: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Ecuador: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Argentina: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Uruguay: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Chile: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Venezuela: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Brasil: 7:00 p.m.

Fluminense ya piensa en los mano a mano. El mejor equipo de la Copa Libertadores hasta el momento tiene nombre y se llama Fluminense. El ‘Fluzao’ es el único que ganó los 3 partidos y le sacó 6 unidades de ventaja al segundo lugar del grupo. Son candidatos serios a ganar la presente edición.

El presente es tan bueno que si le gana a The Strongest en el Maracaná clasificará definitivamente a octavos de final. Con al menos una estrella por línea, la institución comandada por Fernando Diniz se ilusiona con levantar la primera copa en toda su historia. Marcelo y Germán Cano son los nombres más resaltantes de su plantilla.

El historial entre ambos clubes tiene un solo antecedente y es el que disputaron hace poco más de un mes en el Maracaná y ganó Fluminense por 1 a 0 en Copa Libertadores.





The Strongest vs. Fluminense: ¿dónde ver?

El The Strongest vs. Fluminense de este miércoles podrá ser visto a través de las señales de ESPN, STAR Plus y Fox Sports. Cabe destacar que también se podrá ver la transmisión en Futbol Libre TV. Recuerda que también podrás seguir el minuto a minuto y las incidencias del compromiso en la web de Depor.





The Strongest vs. Fluminense: probables alineaciones

The Strongest: Guillermo Viscarra, Saúl Torres, Gonzalo Castillo, Adrián Jusino, Carlos Roca, Luciano Ursino, Carlos Robles, Jaime Arrascaita, Michael Ortega, Jhon García y Enrique Triverio.

Guillermo Viscarra, Saúl Torres, Gonzalo Castillo, Adrián Jusino, Carlos Roca, Luciano Ursino, Carlos Robles, Jaime Arrascaita, Michael Ortega, Jhon García y Enrique Triverio. Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Guga, André, Lima, Jhon Arias, Ganso, Gabriel Pirani y Germán Cano.





The Strongest vs. Fluminense: ¿dónde juegan?





