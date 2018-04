The Strongest vs. Libertad : jugarán la fecha 2 del grupo 3 de la Copa Libertadores 2018 en el Estadio Dr. Nicolás Leoz. El encuentro será el martes 3 de abril desde las 17:15 horas (en Perú) y será transmitido a través de la señal de FOX Sports 3.

El Libertad de Paraguay y el The Strongest de Bolivia pugnarán por el liderazgo del Grupo 3 de la Copa Libertadores de América en un partido a disputarse este martes en Asunción.



The Strongest vs. Libertad: horarios del partido

HORA PAÍS Perú 17:15 Ecuador 17:15 Colombia 17:15 Bolivia 18:15 Paraguay 18:15 Argentina 19:15 Chile 19:15

Libertad viene de triunfar de visitante ante el argentino Atlético Tucumán el pasado 18 de marzo 2 a 0, con goles de su veterano delantero Santiago Salcedo y del centrocampista Rodrigo Alborno.

A su turno, el conjunto boliviano conducido por el técnico venezolano César Farías, venció al laureado Peñarol de Uruguay 1 a 0 en La Paz, el 15 de marzo, con tanto anotado por el central Edison Carcelén, de nacionalidad ecuatoriana.



El equipo "gumarelo" de Paraguay orientado por el ex arquero de Boca Juniors y la selección paraguaya, Aldo Bobadilla, viene de caer el fin de semana ante el modesto Independiente de Campo Grande (3-1), cuadro que le manoteó el tercer lugar en la tabla de posiciones del campeonato local.



El equipo de Farías, un conocido de la afición local tras su paso fugaz por el popular Cerro Porteño, también defeccionó el fin de semana en la liga boliviana contra el Nacional (1-0).



Respetables protagonistas de anteriores ediciones de la Copa Libertadores , los blanquinegros de Asunción y los atigrados de La Paz romperán lanzas en un duelo por la punta tras demostrar condiciones para seguir adelante a pesar de la categoría de sus rivales.



The Strongest vs. Libertad: posibles alineaciones



Libertad : Rodrigo Múñoz - Alan Benítez, Antolín Alcaraz, Paulo da Silva, Salustiano Candia - Iván Ramírez, Ángel Cardozo, Antonio Bareiro, Sergio Aquino - Wilson Leiva y Santiago Salcedo.



The Strongest: José Penarrieta - Ramiro Ballivian, Marvin Bejarano, Agustín Jara, Maximiliano Ortiz - Wayar Diego, Rudy Cardozo, Walter Veizaga, Pablo Escobar - Cristian Novoa y Edis Ibargüen.

FUENTE: AFP