Juegan EN DIRECTO The Strongest vs Santos EN VIVO y ONLINE en la tercera fecha del Grupo C. El duelo se disputará este martes desde las 5:15 de la tarde (hora peruana), en el estadio Urbano Caldeira. La transmisión estará a cargo de Fox Sports. Sin entrenador titular, sin victorias y con el capitán suspendido, el equipo brasileño dilucidará su destino en el torneo cuando reciba al cuadro boliviano, que estrenará al técnico paraguayo Gustavo Florentín. Mira las principales incidencias por el MINUTO A MINUTO de Depor.com.

El ‘Peixe’ perdió el rumbo que lo llevó al subcampeonato de la Copa-2020 y el tiempo se agota para pelear por un cupo a octavos de final. Su rival, también en crisis internacional, quiere sacudirse para evitar el consuelo de la Copa Sudamericana.

La salida del DT argentino Ariel Holan hace una semana cambió poco en el desempeño de un equipo paulista sin refuerzos y que arrastra una crisis económica desde hace varios años.

The Strongest vs Santos | Horarios:

17:15 horas - Perú, Ecuador, Colombia, México

18:15 horas - Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay

19:15 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

00:15 horas del miércoles - España, Alemania, Italia, Francia

Santos es tercero del grupo tras las derrotas 2-0 contra Barcelona y Boca Juniors, que se enfrentarán el mismo día en Guayaquil por el liderato.

En el Vila Belmiro recibirá al colista del cuadrangular, un equipo sin suerte en el torneo pero que comanda la liga boliviana.

Para el perdedor, la derrota puede ser el principio del final en el principal torneo de clubes de América.

Para sacudirse la mala racha de cinco juegos sin ganar, entre el Campeonato Paulista y la Copa, los albinegros deberán sobreponerse a varios obstáculos.

Marcelo Fernandes conducirá al Santos mientras la directiva define el reemplazo de Holan. El interino dirigió en La Bombonera y en el empate 1-1 ante Bragantino el sábado, que los dejó cerca de la eliminación en la fase de grupos del torneo paulista.

El capitán, el mediocampista defensivo Alison, no podrá guiar a los suyos por acumulación de amarillas. Jean Mota, un jugador de corte más ofensivo, podría reemplazarlo.

Sin refuerzos y con las salidas de hombres vitales en el subcampeonato -Yeferson Soteldo, Lucas Verissimo, Diego Pituca-, el Peixe volverá a apelar a la velocidad de Marinho en el ataque y al coraje y talento de juveniles como Balieiro, Marcos Leonardo y Gabriel Pirani.

El reto del entrenador paraguayo Gustavo Florentín en su estreno con los atigrados pasará por sofocar las embestidas brasileñas para mantener vivo el sueño del pase a octavos, o al menos pelear por el tercer puesto del grupo, que da paso a la Sudamericana.

The Strongest vs Santos | Posibles alineaciones:

Santos: Joao Paulo - Pará, Kaiky, Luan, Felipe Jonatan - Balieiro, Jean Mota, Gabriel Pirani - Marinho, Marcos Leonardo, Lucas Braga. DT: Marcelo Fernandes.

The Strongest: Daniel Vaca - José Sagredo, Gonzalo Castillo, Fernando Martelli, Jesús Sagredo - Ramiro Vaca, Willie Barbosa, Diego Wayar, Rudy Cardozo, Marvin Bejarano - Jair Reinoso. DT: Gustavo Florentín.

