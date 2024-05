Alianza Lima y Universitario de Deportes tenían claro que uno de sus objetivos en la temporada era realizar una buena Copa Libertadores y avanzar a la siguiente fase del torneo, o al menos alcanzar un cupo a la Copa Sudamericana. Pese a que ambos equipos lucharon hasta el último partido de la fase de grupos para seguir en carrera a nivel internacional, se quedaron con las manos vacías. Con el receso por la Copa América, blanquiazules y cremas deberán hacer una autoevaluación para reconocer los errores que se cometieron y realizar ajustes de cara a lo que será el Torneo Clausura.

Con la derrota de Alianza Lima ante Fluminense en el Maracaná, no queda ningún equipo peruano compitiendo en torneos internacionales. Los blanquiazules estaban obligados a sacar los tres puntos de Brasil y estuvieron dos veces arriba en el marcador, pero no fue suficiente para vencer al vigente campeón de la Copa Libertadores. Por su parte, los cremas tuvieron un cierre de torneo para el olvido, donde primero cayeron como local en el Monumental frente a Botafogo y luego ante Liga de Quito en Ecuador, que los dejó fuera de cualquier disputa.

Poca definición

Un punto común entre Alianza Lima y Universitario fue que los delanteros que trajeron del extranjero como refuerzos no hicieron ni un solo gol la Copa Libertadores . En el lado de los íntimos, Cecilio Waterman destacó por su entrega, movilidad y su capacidad para presionar la salida de los rivales, pero tuvo varias ocasiones claras que desperdició. Mientras que Jeriel De Santis, venezolano de madre peruana, fue una apuesta ante la lesión de Pablo Sabagg y no pudo resolver de la mejor manera las situaciones que tuvo en varios partidos en el torneo, que pudieron cambiarle la suerte a los blanquiazules.

Jeriel de Santis aún no anota con Alianza Lima. (Foto: Getty Images)

Por su parte, en Universitario llegó el argentino Diego Dorregaray desde Chipre como el ‘9′ del Centenario, pero su rendimiento ha estado muy lejos del esperado, al punto que el técnico Fabián Bustos perdió confianza en él y no lo puso de titular en ninguno de los seis partidos que jugaron los cremas en Copa Libertadores. El delantero ingresó siempre en los últimos minutos, pero sin aportar en ataque y no pudo marcar goles en la competición.

No fueron sólidos de local

Otro punto clave fue que no pudieron hacer respetar la casa . Solo Universitario de Deportes pudo sacar un triunfo en el Monumental en su debut ante LDU, pero el empate frente a Junior y la derrota con Botafogo lo dejaron fuera del torneo. Los cremas se han hecho fuertes en su estadio en el último tiempo, donde no pierden hace más de un año en el torneo local, pero no pudieron trasladar esa solidez en la Copa Libertadores.

Universitario cayó ante Botafogo en el Monumental por Copa Libertadores. (Foto: AFP)

En el caso de Alianza Lima, los blanquiazules empataron los tres partidos que jugaron en Matute. El equipo de Alejandro Restrepo dejó escapar las oportunidades que tuvo para derrotar a Fluminense, Colo Colo y Cerro Porteño en el recinto de La Victoria, lo que les hubiera dado la clasificación a octavos de final del torneo. El cuadro íntimo se quedó con un sabor amargo por no haber pasado de la igualdad en los tres encuentros como local.

Fichajes que no fueron solución

Además de los delanteros de ambos equipos que no estuvieron finos frente al arco, hubo refuerzos que tampoco estuvieron a la altura . El caso más resonante en Universitario fue el de Christofer Gonzales, quien llegó para tapar el hueco dejado por Piero Quispe y ser el ‘10′ del equipo, pero no fue ni la sombra del ‘Canchita’ que conocíamos. Además, el extremo izquierdo ecuatoriano Segundo Portocarrero tampoco estuvo cerca del nivel que muestra Andy Polo por derecha, mientras que Jairo Concha dio algunos destellos de su juego, pero no fue capaz de sostener su rendimiento.

En Alianza Lima también hubo jugadores que no terminaron de adaptarse a lo que quería el técnico Alejandro Restrepo, como Jhamir D’Arrigo, Cristian Neira o Marco Huamán; y, sumado a algunas lesiones o suspensiones, los íntimos no tuvieron alternativas de garantías en el banco de los suplentes para resolver situaciones claves que se les presentó en la competencia internacional, lo que complicó sus chances de poder avanzar.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp, en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO