Hace un par de días, Jorge Fossati anunció en conferencia de prensa la lista de convocados del extranjero para los amistosos de la fecha FIFA de junio, contra Paraguay en Lima y El Salvador en Estados Unidos. Sin embargo, la nómina pasó a un segundo plano al tocar un tema: Christian Cueva. El técnico de la Selección Peruana se refirió a la recuperación de ‘Aladino’, su predisposición por volver a un mejor estado físico en la Videna y dejó abierta la posibilidad de que pueda ser parte de la Copa América en Estados Unidos.

Una opción si quiera imposible hace un par de meses, teniendo en cuenta todo lo que vivió Cueva la temporada pasada. Llegó con un gran cartel a Alianza Lima, pero terminó siendo muy criticado por sus actos de indisciplina, por haber jugado lesionado y dejar La Victoria sin pena ni gloria (sin marcar un solo gol). Se fue a España para operarse de la rodilla, finalmente optó por otro tratamiento y regresó al Perú para ser bien recibido por Fossati. El uruguayo muchas veces habló de la calidad de ‘Aladino’ y lo necesario que podría seguir siendo en la ‘sele’.

En sentido, lo invitó a seguir con su proceso de recuperación en Videna y un par de meses después, la opción -aunque sea mínima- de estar en la Copa América aparece. Esto aunque no tenga equipo y no sume un minuto en un campo de juego desde el 21 de octubre del año pasado. “Estamos todos los días con él. Tiene progresos enormes. El tratamiento que hizo para su rodilla en la clínica de España se ve muy bueno. La rehabilitación que hizo acá con el cuerpo médico es excelente. Trabaja hace semanas con nuestros preparadores físicos”, comentó el técnico charrúa.

“Su físico ha mejorado notoriamente, no solo el tener más fuerza o velocidad, sino el exceso de peso que tenía. No sé si esté para la Copa América, pero nuestra meta es tenerlo aunque fuera como invitado. Se están tomando todos los recaudos para que Christian vuelva a jugar en plenitud. No sé si vamos a lograrlo, pero nunca digas nunca, tampoco lo descarto, pero es muy difícil por si periodo de recuperación. Si va todo bien, no creo que él pueda hacer una actividad normal antes de fines de mayo”, señaló Fossati.

Con esas palabras, Cueva vuelve a entrar en el panorama de la selección, por muy impensando que parezca. En ese sentido, en Depor, hicimos un ejercicio sobre cuál podría ser el mejor once posible que puede mandar Jorge Fossati a la Copa América y con el que se toparía ‘Aladino’, en una eventual convocatoria o invitación para estar en el certamen de selecciones en Estados Unidos.

El mejor ‘11′ de Fossati para la Copa América

En portería, no hay duda que valga, Pedro Gallese forma parte del arco titular, esto más allá de que en su debut como seleccionador, Fossati mandó a Carlos Cáceda ante Nicaragua. El ‘Pulpo’ es garantía bajo los tres palos y uno de los más experimentados del grupo, por lo que su presencia es más que segura en la Copa América. Asimismo, es titular en Orlando City de la MLS y ya conoce el terreno.

La línea de tres al fondo es algo que caracteriza al ‘Nono’ y, en el mejor escenario posible, la tendría conformado con Aldo Corzo como stopper por derecha, Carlos Zambrano de líbero y Alexander Callens como stopper por izquierda. Fossati ya conoce de sobra al ‘Mazo’, lo tuvo el año pasado en Universitario, fue parte de los primeros amistosos a su cargo y viene de salir ganador del Apertura.

Por su parte, Callens viene de una gran temporada en AEK Athenas y ya el ‘Nono’ lo puso en esa zona en el primer amistoso ante Nicaragua. La novedad es la inclusión de Zambrano, quien no estuvo en la fecha FIFA de marzo dado que recién volvía a entrenar con Alianza Lima. El ‘Kaiser’ ya tiene continuidad en los íntimos y es uno de los más destacados del equipo de Restrepo, además ya juega con el 3-5-2.

Fossati tiene para escoger a sus carrileros, por derecha está Andy Polo y un primer semestre fantástico con Universitario, siendo además el mejor jugador del Apertura, su competencia directa es Luis Advíncula, de gran nivel en Boca Juniors, pero que viene después de una lesión que lo alejó de las canchas un par de semanas. Por el lado izquierdo, aparecen Marcos López y Oliver Sonne. El jugador del Feyenoord no ha tenido la continuidad esperada en su club, pero es una pieza importante para el técnico nacional; distinto escenario lo tiene el ‘Vikingo’, quien viene de ser titular en el Silkeborg y campeón de la Copa de Dinamarca.

Por el medio, Renato Tapia se asoma como el ancla de Fossati. El ‘Cabezón’ no llegó a marzo por lesión, pero es uno de los fijos en la mitad de la cancha, por derecha podría estar Wilder Cartagena, un jugador que ha convencido al ‘Nono’, pues lo tuvo muy en cuenta ante Nicaragua y República Dominicana. Por el lado derecho, Piero Quispe se ha ganado a pulso su titularidad al haber destacado en Pumas y ser otro de los conocidos por el uruguayo, en esta posición podría entra Cueva, ya que con el 3-5-2 no existe la figura del enganche y por la banda terminaría siendo muy exigido.

Arriba, como delanteros, Gianluca Lapadula se perfila para ser titular fijo, luego de venir en gran forma con Cagliari y ser clave en la campaña de su equipo para evitar el descenso de la Serie A. Su acompañante podría ser o Paolo Guerrero, en caso se logre recuperar de su lesión, o Bryan Reyna, otro de gran presente en Belgrano de Córdoba. Fossati ya lo probó al ‘Picante’ como un atacante más, por lo que podría ser la pareja ideal de ‘Lapa’.

