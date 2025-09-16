Vélez vs. Racing se enfrentan por la ida de cuartos de final de Copa Libertadores. (Diseño: Christian Marlow)
vs. se ven las caras por la , en el compromiso correspondiente a la ida de los cuartos de final. Según la programación de la CONMEBOL, el partido está pactado para las 5:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) del martes 16 de setiembre del 2025. La transmisión estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, canal habilitado en Movistar TV, DIRECTV y Claro TV, además de la versión digital por Disney Plus. Ojo, recomendamos no seguir el partido por Pelota Libre TV, señal pirata. Sigue todos los detalles e incidencias por Depor.

Previa Vélez vs. Racing. (Video: Fanatiz)
