Estudiantes vs. Nacional chocan este martes 3 de mayo (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO) en el marco de la cuarta fecha del grupo C de la Copa Libertadores 2022. Sigue la transmisión y narración del compromiso por las señales de ESPN y STAR Plus, a partir de las 7:30 p.m. (horario peruano) en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi. Mira las principales reacciones, incidencias, estadísticas y más por el minuto a minuto en Depor.com.

Los ‘Pinchas’ están atravesando por un gran momento en todos los frentes que disputa. En el torneo argentino aseguraron el pase a la siguiente ronda como líderes de la zona. Mientras que, a nivel internacional, el cuadro de Ricardo Zielinski es el puntero absoluto con siete puntos, delante de Bragantino, los de Montevideo (ambos con cuatro) y Vélez Sarsfield (una unidad).

¿A qué hora juegan Estudiantes vs. Nacional por Copa Libertadores?

Perú – 7:30 p.m.

Ecuador – 7:30 p.m.

Colombia – 7:30 p.m.

México – 7:30 p.m.

Chile – 8:30 p.m.

Venezuela – 8:30 p.m.

Bolivia – 8:30 p.m.

Paraguay – 8:30 p.m.

Argentina – 9:30 p.m.

Uruguay – 9:30 p.m.

Brasil – 9:30 p.m.

España – 2:30 a.m. (4 de mayo)

“Este es un grupo que se merece lo que está consiguiendo, siempre quiere más y va por más. Ahora tenemos el próximo objetivo ante Nacional, y allí intentaremos hacer otro buen partido. Intentaremos poner el mejor equipo, tener un buen partido y ganar para dar un paso importante”, expresó Zielinski tras la victoria de Estudiantes sobre Aldosivi el pasado viernes.

En tanto, Nacional no tuvo actividad el fin de semana y llegará con descanso al choque en La Plata. Para ese compromiso, el técnico Pablo Repetto echará mano de la escuadra para reemplazar al suspendido Camilo Candido y el lesionado Alex Castro. De acuerdo con lo trabajado en la víspera, Leandro Lozano y Alfonso Trezza serían los elegidos.

Estudiantes vs. Nacional: canal de transmisión

Para ver el partido entre Estudiantes y Nacional de la Copa Libertadores puedes seguirlo a través de la señal de ESPN en Sudamérica.

¿Dónde ver online el partido Estudiantes vs. Nacional por Copa Libertadores?

Para ver la transmisión online del partido entre Estudiantes y Nacional puedes hacerlo a través de la señal de Star Plus en Sudamérica.

Estudiantes vs. Nacional: posibles alineaciones del partido

Estudiantes: Mariano Andújar - Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Fabián Noguera y Emmanuel Más - Manuel Castro, Jorge Rodriguez, Fernando Zuqui y Matías Pellegrini o Gustavo del Prete - Mauro Boselli y Leandro Díaz.

Nacional: Sergio Rochet - José Luis Rodríguez, Leo Coelho, Nicolás Marichal y Leandro Lozano - Yonatan Rodríguez y Felipe Carballo - Brian Ocampo, Manuel Morzeglio y Alfonso Trezza - Emmanuel Gigliotti.

¿Dónde jugarán Estudiantes vs. Nacional por Copa Libertadores?





