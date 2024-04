Boca vs. Sportivo Trinidense se ven las caras este martes 9 de abril por la segunda jornada del Grupo D de la Copa Sudamericana 2024. El encuentro se disputará en la Bombonera, ubicado en la ciudad de Buenos Aires. El conjunto argentino buscará su primera victoria en el torneo continental, luego de igualar sin goles con Nacional Potosí en la primera fecha. A continuación, te contamos cómo llegan ambos equipos, a qué hora inicia y en qué canales se podrá ver el compromiso.

Boca llega a este duelo tras vencer por 3-1 a Newell’s en el Estadio Marcelo Bielsa, por la fecha 13 de la Copa de la Liga Profesional Argentina. El ‘Xeneize’ se hizo fuerte en Rosario y ganó con goles de Cristian Medina, Luca Langoni y Kevin Zenon. Con este resultado, llegó a los 22 puntos y se ubica en la cuarta posición de la Zona B. El líder Godoy Cruz cuenta con 26 unidades.

En su estreno en la Sudamericana, el equipo dirigido por Diego Martínez empató sin goles con el club boliviano en el Estadio Víctor Agustín Ugarte (Potosí). El delantero Darío Benedetto tuvo la oportunidad de abrir el marcador desde el punto de penal, pero falló. Ahora buscará sus primeros tres puntos en la Bombonera, acompañado de sus miles de aficionados.

Sportivo Trinidense, por su parte, llega a este compromiso tras caer por 1-3 ante Cerro Porteño en el Estadio Martín Torres (Asunción), por la jornada 12 de la Primera División de Paraguay. Con este resultado, Trinidense se quedó con siete puntos y se ubica en la penúltima posición, solo superando a Nacional Asunción, que tiene 6 unidades.

En su estreno copero, pese a jugar en casa, el equipo dirigido por Jose Arrua cayó por 2-0 ante Fortaleza. Los goles del conjunto brasileño fueron anotados por Thiago Galhardo y Yago Pikachu. Ahora, el elenco paraguayo tendrá que visitar uno de los estadios más complicados de Sudamérica: la Bombonera. El objetivo es tratar de robar al menos un punto ante el ‘Xeneize’.





¿A qué hora juegan Boca vs. Sportivo Trinidense?

Boca vs. Sportivo Trinidense se jugará en la Bombonera el martes 9 de abril. El partido comenzará desde las 7:00 p.m. en países como Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el inicio del compromiso será a las 9:00 p.m. Por otro lado, en Venezuela y Bolivia, el encuentro será a la 8:00 p.m.





¿En qué canales ver Boca vs. Sportivo Trinidense?

La transmisión del Boca vs. Sportivo Trinidense se podrá ver por las señales de ESPN y STAR Plus en Sudamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto más completo de todos, así como las incidencias del compromiso.





