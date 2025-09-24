Posible alineación de la U. de Chile frente a Alianza Lima. (Foto: @udechile)
El técnico Gustavo Álvarez, de la , ya pensó en su alineación titular para el decisivo encuentro frente en su condición local, en el que se definirá al último semifinalista de la . El argentino mantuvo la misma estrategia en el último entrenamiento y Sebastián Rodríguez aparece como la principal novedad, ya que ocuparía el lugar de Marcelo Díaz, quien salió bastante sentido del empate sin goles que se vivió en el Estadio Alejandro Villanueva, de Matute. El ‘Bigote’ cuenta con la confianza del director técnico tras su actuación en el segundo tiempo del encuentro jugado en Lima y volverá a estar frente a frente a su exequipo, en su primer partido que tendría como titular.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

