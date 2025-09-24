Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Con el ‘Bigote’ Rodríguez a la cabeza: La posible alineación de la U. de Chile frente a Alianza Lima
El conjunto local se prepara con las mejores armas que le quedan pese a algunas ausencias para el partido de vuelta de esta Copa Sudamericana, donde incluso contarán con futbolistas que no juegan hace varias semanas.
Posible alineación de la U. de Chile frente a Alianza Lima. (Foto: @udechile)
1 / 13
Posible alineación de la U. de Chile frente a Alianza Lima. (Foto: @udechile)
2 / 13
Gabriel Castellón. (Foto: Getty Images)
3 / 13
Fabián Hormazábal. (Foto: Getty Images)
4 / 13
Franco Calderón. (Foto: Getty Images)
5 / 13
Matías Zaldivia. (Foto: Getty Images)
6 / 13
Maximiliano Guerrero. (Foto: Universidad de Chile)
El técnico Gustavo Álvarez, de la U. de Chile, ya pensó en su alineación titular para el decisivo encuentro frente Alianza Lima en su condición local, en el que se definirá al último semifinalista de la Copa Sudamericana 2025. El argentino mantuvo la misma estrategia en el último entrenamiento y Sebastián Rodríguez aparece como la principal novedad, ya que ocuparía el lugar de Marcelo Díaz, quien salió bastante sentido del empate sin goles que se vivió en el Estadio Alejandro Villanueva, de Matute. El ‘Bigote’ cuenta con la confianza del director técnico tras su actuación en el segundo tiempo del encuentro jugado en Lima y volverá a estar frente a frente a su exequipo, en su primer partido que tendría como titular.
