Alianza Lima vs. Universidad de Chile se enfrentan este jueves, en el partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El encuentro se disputará en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, a puertas cerradas por sanción de la CONMEBOL, en un choque que promete máxima tensión tras el empate sin goles en Matute. Los íntimos viajaron con la ilusión de instalarse en semifinales y romper con una racha negativa en torneos internacionales, mientras que los azules buscarán hacerse fuertes en condición de local, aunque sin el respaldo de su hinchada en las gradas.

El plantel blanquiazul arribó este martes a Coquimbo en un vuelo que generó expectativa entre los seguidores. Aunque algunos hinchas locales se acercaron al aeropuerto para recibirlos, el comando técnico encabezado por Néstor Gorosito optó por no dar declaraciones. Entre los viajeros resaltó la presencia de Carlos Zambrano, suspendido para este duelo pero acompañando a la delegación, así como Pablo Lavandeira, aún en recuperación. En tanto, Paolo Guerrero y Jesús Castillo, ausentes en la ida, se sumaron a la lista de convocados y podrían ser claves en el once.

La última práctica de los victorianos en suelo chileno está programada para la tarde del miércoles, afinando detalles de cara a un duelo en el que no hay margen de error. Tras la igualdad 0-0 en el Estadio Alejandro Villanueva, la llave está totalmente abierta: el ganador avanzará a semifinales, mientras que en caso de un nuevo empate todo se definirá desde los doce pasos. De esta manera, los dirigidos por Gorosito saben que deberán mostrar eficacia en ataque si desean seguir con vida en la competencia.

Alianza Lima, llega con confianza luego de golear 4-0 a Comerciantes Unidos en el Clausura con un equipo alterno, resultado que le permitió tomar impulso en lo anímico. Hernán Barcos y Eryc Castillo, apagados en la ida, tienen la misión de ser determinantes en Chile para mantener vivo el sueño copero. Con dos estilos distintos pero objetivos claros, íntimos y azules buscarán instalarse entre los cuatro mejores del continente en un duelo que definirá al último semifinalista de la Copa Sudamericana.

Universidad de Chile, por su parte, llega descansado tras no jugar el último fin de semana por las celebraciones de Fiestas Patrias. En la ida mostró solidez en defensa y peligrosidad con Charles Aránguiz y Javier Altamirano, quienes fueron los encargados de darle orden y creatividad al mediocampo. Aunque Lucas Assadi no brilló en Matute, sigue siendo la carta más desequilibrante en ofensiva y uno de los hombres a seguir en la revancha.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. U. de Chile?

El compromiso entre Alianza Lima vs. U. de Chile está programado para este jueves 25 de septiembre desde la 7:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 9:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 8:30 p.m.; en México a las 6:30 p.m.; y en España a las 2:30 p.m.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. U. de Chile?

Alianza Lima vs. U. de Chile se disputará en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, con la transmisión de DSports para todo el territorio peruano, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de DGO. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿Dónde juegan Alianza Lima vs. U. de Chile?

