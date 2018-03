América de Cali vs. Defensa y Justicia por la fase 1 de la Copa Sudamericana 2018. En un partido, que se disputará este jueves (7:45 p.m. hora peruana) por la señal de FOX Sports, el cuadro argentino es el obstáculo de los colombianos en su regreso a torneos internacionales, tras su paso por Segunda División. El histórico equipo colombiano buscará sellar la ventaja alcanzada en Argentina para pasar a la segunda fase del torneo.



El partido de vuelta de la primera fase se disputará la noche en el estadio Pascual Guerrero de Cali (oeste). Los cafeteros cuentan con un 1-0 a favor, luego de su victoria en Buenos Aires. Los 'Diablos rojos' disputarán por primera vez en casi una década un partido como local en un torneo internacional, tras su participación en 2009 en la Copa Libertadores.



Horarios en el mundo País Hora Canal Perú 7:45 p.m. FOX Sports Colombia 7:45 p.m. FOX Sports Ecuador 7:45 p.m. FOX Sports Argentina 9:45 p.m. FOX Sports Chile 9:45 p.m. FOX Sports California 4:45 p.m. Nueva York 7:45 p.m. España 1:45 a.m.

Los ‘escarlatas’, uno de los clubes más laureados de Colombia, descendieron a la Segunda en 2011 y ascendieron en 2016. Un año en Primera les bastó para hacerse un cupo en la Sudamericana. "América de Cali es un equipo con una hinchada y una historia muy grandes, tenemos que estar a esa altura", dijo el delantero Carmelo Valencia.



El equipo del uruguayo Jorge 'Polilla' da Silva encadena dos derrotas en la liga, en la que marcha decimocuarto, frente a clásicos rivales: Atlético Nacional (2-0) y Millonarios (3-1), en los que mostró un desempeño pobre. Y, además, durante las últimas semanas ha estado inmerso en problemas económicos por la acumulación de una deuda millonaria. Medios locales han dicho que los jugadores han protestado porque no se ha pactado el pago de premios para esta temporada.



La fortaleza del Pascual Guerrero deberá enfrentar a Defensa y Justicia, que en siete salidas ha anotado ocho goles. Y que, a su vez, no tiene malos números cuando juega fuera del Norberto Tito Tomaghello: una victoria, una igualdad y un retroceso en este 2018.



En la otra orilla la situación es distinta. Aunque no pelean por el título, que parece asegurado para Boca Juniors, en su visita del fin de semana al Atlético Tucumán, los 'halcones' se llevaron una victoria 1-0 que les garantiza la presencia en la primera división argentina. "Cuando un equipo gana, siempre el ánimo es bueno para enfrentar el próximo encuentro", aseguró el técnico Juan Pablo Vojvoda a Fox Sports.



Además de ese impulso anímico, en la mente de los argentinos está el juego de ida. Si bien el marcador fue adverso, no olvidan el desempeño ofensivo, que obligó al portero americano a salvar al menos cinco opciones decisivas.



Los visitantes tienen a su favor que en su once solo tienen una baja, la del mediocampista Adrián Cubas por lesión. Sus hombres de gala en el ataque están a las órdenes de Vojvoda para vulnerar el arco escarlata, que esta temporada ha recibido siete goles en ocho salidas.



América de Cali vs. Defensa y Justicia: alineaciones posibles



América de Cali: Bejarano; Vélez, Angulo, Herner, Arboleda; Mosquera, Blanco, Rivas; Ramírez, Rivera; Valencia (Borja). DT: Jorge da Silva.



Defensa y Justicia: Unsain; Gissi, Barboza, Martínez; Molina, Pochettino, Miranda, Almeida; Rius, Fernández y Bordagaray. DT: Juan Pablo Vojvoda.



Árbitro: el paraguayo Ulises Mereles acompañado en las líneas de sus compatriotas Milciades Saldivar y Roberto Cañete.