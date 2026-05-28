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América de Cali vs. Macará EN VIVO: ver transmisión gratis por ESPN y Disney Plus
América de Cali vs. Macará EN VIVO: ver transmisión gratis por ESPN y Disney Plus
América de Cali vs. Macará se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente por la última jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 vía ESPN, Disney Plus y Fútbol Libre TV.
América de Cali vs. Macará se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente por la última jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN tiene los derechos para transmitirlo en todo el territorio latinoamericano, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este jueves 28 de mayo desde las 7:30 p.m. (horario en Perú, con dos horas más en Argentina) y tendrá lugar en el Estadio Pascual Guerrero.
Por Copa Sudamericana: América de Cali vs. Macará con transmisión de ESPN y Disney (Video: ESPN)
Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.