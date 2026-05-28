vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente por la última jornada de la fase de grupos de la . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN tiene los derechos para transmitirlo en todo el territorio latinoamericano, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este jueves 28 de mayo desde las 7:30 p.m. (horario en Perú, con dos horas más en Argentina) y tendrá lugar en el Estadio Pascual Guerrero.

Por Copa Sudamericana: América de Cali vs. Macará con transmisión de ESPN y Disney (Video: ESPN)
Por Copa Sudamericana: América de Cali vs. Macará con transmisión de ESPN y Disney (Video: ESPN)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

TAGS RELACIONADOS