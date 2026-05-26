River vs. Blooming se ven las caras por la última jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Estadio Más Monumental (Buenos Aires, Argentina). Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

El equipo de Núñez llega como líder y con la clasificación asegurada. River encabeza el Grupo H con 11 puntos tras cinco jornadas, producto de tres victorias y dos empates. El conjunto argentino ya garantizó, como mínimo, su presencia en los play-offs de octavos de final, aunque buscará quedarse con el primer lugar para avanzar directamente a la siguiente ronda.

La campaña continental de River ha sido sólida y regular. Los dirigidos por Eduardo Coudet permanecen invictos en el torneo y vienen de empatar 1-1 ante RB Bragantino en el Monumental, resultado que les permitió mantenerse en la cima del grupo. Además, el equipo ha mostrado equilibrio entre ataque y defensa, con seis goles convertidos y apenas tres recibidos en cinco presentaciones.

River ha construido buena parte de su campaña continental a partir de su rendimiento como local, donde suele imponer condiciones desde la posesión y la presión alta. El respaldo de una multitud será nuevamente un factor importante en un partido que puede definir el futuro inmediato del club en el torneo.

Eso sí, queda ver cómo afectará al plantel de Coudet el hecho de haber perdido la final de la Liga Profesional Argentina ante Belgrano de Córdoba, el pasado domingo por un marcador de 2-1. Los del ‘Chacho’ llegaban como favoritos, pero nuevamente sucumbieron en los minutos finales y quedaron a merced de un conjunto cordobés hambriento de gloria.

Blooming llega sin posibilidades de clasificación. El conjunto boliviano ocupa el último lugar del grupo con apenas un punto y ya quedó eliminado de toda opción de avanzar. Su campaña ha estado marcada por la irregularidad, con cuatro derrotas y un empate, además de una de las defensas más vulnerables de la fase de grupos con 14 goles en contra.

Los números reflejan las dificultades del equipo de Santa Cruz. Blooming ha recibido 14 goles en cinco partidos y apenas ha marcado tres, cifras que explican su complicada situación en el torneo. Además, llega tras caer 2-0 frente a Carabobo, resultado que terminó por sepultar sus aspiraciones continentales.

El antecedente de la primera rueda dejó una señal de alerta para River. Cuando se enfrentaron en Bolivia el pasado 8 de abril, el partido terminó igualado 1-1. Aquella noche, Blooming logró competir de igual a igual y rescató el único punto que suma hasta el momento en la fase de grupos. ¿Tendremos alguna sorpresa en Núñez?

¿En qué canales ver River vs. Blooming?

El partido entre canales ver River vs. Blooming, programado para este miércoles 27 de mayo del 2026, será transmitido para toda Latinoamérica por la señal exclusiva de DSports, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, además de su versión de streaming en la opción de paga en DGO.

¿A qué hora juegan canales ver River vs. Blooming?

El encuentro entre canales ver River vs. Blooming, a disputarse en el Estadio Más Monumental, comenzará a las 9:30 p.m. en países como Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, con dos horas menos en Perú, Ecuador y Colombia. Asimismo, en España arrancará a las 2:30 a.m. del jueves 28 de mayo.

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