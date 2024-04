Belgrano vs. Internacional se enfrentan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE este martes 2 de abril por la fecha 1 del Grupo C de la Copa Sudamericana 2024. El encuentro, que se llevará a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes, será crucial para el conjunto de los ‘Piratas’ dirigidos por el peruano Bryan Reyna. El partido comenzará a las 5:05 p.m. (hora de Perú, dos horas más tarde en Argentina) y será transmitido GRATIS por ESPN y Star Plus para América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Belgrano vs. Internacional por la fecha 1 de la Copa Libertadores 2024. (Vídeo: @Belgrano).





Belgrano vs. Internacional: posibles alineaciones

Belgrano: I. Chicco; J. Barinaga, M. Moreno, M. Trolio, N. Meriano; F. González, U. Sánchez, A. Rojas, J. Lucco; M. Suárez y L. Passerini.

I. Chicco; J. Barinaga, M. Moreno, M. Trolio, N. Meriano; F. González, U. Sánchez, A. Rojas, J. Lucco; M. Suárez y L. Passerini. Internacional: S. Rochet; F. Bustos, Vitao, G. Mercado, Rene; Bruno Henrique, Mauricio, C. Aránguiz, Wanderson; A. Patrick y Lucca.