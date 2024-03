Si bien Bryan Reyna está pasando por un buen momento futbolístico en Belgrano de Córdoba y es habitualmente convocado a la Selección Peruana –estuvo en los últimos amistoso frente a Nicaragua y República Dominicana–, un hecho de su pasado acaba de salir a la luz desde España y la situación se le complica a raíz de un robo perpetrado en el 2020. Según la información del diario Última Hora, la Fiscalía solicita 17 años de prisión para el delantero nacional y su excompañero en el Mallorca B, Samuel Pinto.

Tal como detalla la citada fuente, las diligencias por lo sucedido hace más de tres años está a cargo del Juzgado de Instrucción número 8 de Palma y el Ministerio Fiscal, entidades que ya han entregado el escrito completo de la acusación a ambos jugadores. Hay que considerar que la sustracción de la moto se dio el pasado 8 de diciembre de 2020 en la calle Joan Munar de Palma, exactamente a las 10:40 p.m. (horario de España).

El informe de la Fiscalía detalla que Samuel Pinto fue quien estuvo al mando del vehículo motorizado, a pesar de contar con licencia para conducir. Así pues, junto a Bryan Reyna se apoderaron de la moto que tenía las llaves puestas y se dieron a la fuga del lugar. Posteriormente, cuando el robo ya se había consumado, el dueño hizo la denuncia correspondiente y el 20 de diciembre ambos jugadores fueron intervenidos cuando transitaban por las Avenidas de Palma.

Cuando la moto fuer revisada tras su incautación, el escrito fiscal detalla que esta presentaba numerosos desperfectos, aparentemente provocados por los futbolistas en cuestión. Después de brindar sus respectivas declaraciones, ambos fueron puestos en libertad. Recordemos que por aquellos días Reyna militaba en el Mallorca B, mientras que Pinto en las categorías inferiores.

Un detalle a tomar en cuenta es que Bryan Reyna fue despedido del Mallorca B en el 2020 por romper las restricciones sanitaria por la cuarentena del COVID-19. Después de eso, regresó al Perú y fichó por la Academia Cantolao para disputar la Liga 1 2021. El Juzgado de Palma ha emitido una orden de captura para el delantero de 25 años, para que cumpla lo que solicitado por la Fiscalía: 17 meses de prisión efectiva y una indemnización para el dueño de la moto.

Recorte periodístico del informe de Última Hora sobre el caso de Bryan Reyna. (Foto: Última Hora)

El presente de Bryan Reyna

Mientras Bryan Reyna esclarece este asunto o emite un comunicado dando sus descargos, el fútbol no se detiene. Si bien no fue tomado en cuenta por Belgrano en el último triunfo por 4-1 sobre Tigre –recién se sumaba a los entrenamientos tras estar en la Selección Peruana–, es un hecho que entrará en la convocatoria de Juan Cruz Real para el enfrentamiento con Internacional de Porto Alegre, válido por la fecha 1 del Grupo C de la Copa Sudamericana 2024.

El encuentro frente al ‘Colorado’ está pactado para este martes 2 de abril desde las 5:00 p.m., se disputará en el Estadio Julio César Villagra y será transmitido en exclusiva por la señal de ESPN, además de su versión de streaming disponible en la plataforma de Star Plus; eso sí, en Ecuador y Colombia la transmisión estará a cargo de DSports y su variante digital en DGO. Veremos si el delantero nacional suma minutos en este partido, ya que será una gran oportunidad para que muestre su juego en una competición internacional.





