vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a la vuelta de los play-offs de la . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? DSports y ESPN tienen los derechos para transmitirlo en todo el territorio latinoamericano, disponible en el servicio de paga de DIRECTV, además de sus versiones de streaming en las plataformas de DGO y Disney Plus Premium. ¡No recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este jueves 30 de julio desde las 7:30 p.m. (horario en Perú, con dos horas más en Argentina) y tendrá lugar en el Estadio El Teniente.

Boca vs. O'Higgins se enfrentan por la Copa Sudamericana 2026 vía DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus Premium. (Video: Boca Juniors)
Boca vs. O'Higgins se enfrentan por la Copa Sudamericana 2026 vía DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus Premium. (Video: Boca Juniors)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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