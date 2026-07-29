Boca vs. O’Higgins chocan este jueves 30 de julio, por la vuelta de los play-offs de la Copa Sudamericana 2026. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Estadio El Teniente (Rancagua, Chile). Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega a Chile con la obligación de mejorar la imagen que dejó el pasado fin de semana en el Torneo Clausura argentino, donde cayó de manera contundente ante Deportivo Riestra tras presentar un equipo alternativo (3-0). Ahora, con el foco puesto exclusivamente en el certamen continental, el entrenador volverá a apostar por la base titular que obtuvo el triunfo en la ida.

Una de las principales figuras de Boca será nuevamente Leandro Paredes, quien tuvo una actuación determinante en el primer encuentro al asistir a Miguel Merentiel en el único gol del partido. El mediocampista, que se reincorporó al club tras disputar la final del Mundial con la selección argentina, se perfila como el líder futbolístico del equipo en un compromiso de alta exigencia.

No obstante, el cuerpo técnico también deberá resolver algunas dudas en la formación. Carlos Palacios sufrió una recaída de la lesión que arrastraba y quedó prácticamente descartado para la revancha, una baja sensible para Boca por la calidad y desequilibrio que aporta en el frente de ataque.

Del otro lado estará un O’Higgins que mantiene intactas sus opciones de clasificación. El conjunto chileno dejó buenas sensaciones en varios pasajes del partido de ida y ahora buscará aprovechar la localía para revertir la serie, obligado a asumir el protagonismo desde el inicio para descontar la diferencia conseguida por Boca en Buenos Aires.

El ambiente en Rancagua promete ser uno de los grandes condimentos del encuentro. La dirigencia de O’Higgins espera un estadio lleno para respaldar al equipo en un compromiso considerado histórico, ya que una clasificación frente a Boca significaría uno de los mayores logros internacionales del club en los últimos años.

Boca, por su parte, intentará hacer valer su experiencia en competiciones continentales. El conjunto argentino sabe que un gol como visitante obligaría a O’Higgins a marcar al menos dos tantos para forzar una definición distinta, por lo que buscará un planteamiento equilibrado entre la solidez defensiva y la eficacia en ataque.

¿A qué hora juegan Boca vs. O’Higgins?

Boca vs. O’Higgins se enfrentan este jueves 30 de julio por la vuelta de los play-offs de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro, que se disputará en el Estadio El Teniente (Rancagua, Chile), está programado para las 7:30 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

¿En qué canales ver Boca vs. O’Higgins?

En cuanto a la transmisión del Boca vs. O’Higgins, esta estará a cargo de la señal exclusiva de DSports, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV y su versión de streaming en la plataforma de DGO. Asimismo, también se podrá mirar vía ESPN y su versión digital en Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, podrás seguir el encuentro en el minuto a minuto de Depor.

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