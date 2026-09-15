vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente por la vuelta de los cuartos de final de la . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? DSports tiene los derechos para transmitirlo en todo el territorio latinoamericano, disponible en el servicio de paga de DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de DGO. ¡No recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este martes 15 de septiembre desde las 7:30 p.m. (horario en Perú, con dos horas más en Argentina) y tendrá lugar en el Morumbi.

Boca vs. Sao Paulo se enfrentan por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. (Video: Boca)
Boca vs. Sao Paulo se enfrentan por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. (Video: Boca)
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC