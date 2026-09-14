Boca vs. Sao Paulo juegan este martes 15 de septiembre, en el partido válido por la vuelto de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Morumbi (Sao Paulo, Brasil). Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

El resultado de la ida dejó una serie completamente abierta. Boca Juniors consiguió hacerse fuerte como local y tomó ventaja en el segundo tiempo, pero Sao Paulo logró mantener sus opciones para la revancha. El equipo de Rodolfo Arruabarrena sabe que cualquier empate le permitirá avanzar, mientras que una derrota por un gol llevará la definición directamente a los penales. El conjunto brasileño, en cambio, necesita ganar por dos tantos para clasificarse en los 90 minutos.

Boca llegará al Morumbi, además, después de una actuación positiva en el torneo argentino. El último viernes derrotó 3-1 a Central Córdoba en La Bombonera, resultado que le permitió llegar con confianza a la definición internacional. Ángel Romero marcó un doblete y Enner Valencia convirtió su primer gol con la camiseta xeneize, en una noche que también sirvió para que Arruabarrena administrara las cargas pensando en el trascendental compromiso ante Sao Paulo.

Para Boca, uno de los principales objetivos será repetir la solidez defensiva mostrada en Buenos Aires. El conjunto argentino necesita manejar los momentos del partido y evitar que Sao Paulo encuentre rápidamente un gol que iguale la serie. A partir de ahí, la velocidad de sus atacantes y la capacidad de Miguel Merentiel para aprovechar los espacios pueden resultar determinantes en un escenario donde el local tendrá que asumir mayores riesgos. El uruguayo, precisamente, fue quien marcó la diferencia en el primer encuentro.

Leandro Paredes es una pieza clave en el esquema de Boca Juniors. (Foto: AFP)

Sao Paulo, por su parte, llega a la revancha con una mezcla de preocupación y planificación. El equipo de Dorival Júnior perdió por 2-0 frente a Palmeiras por el Brasileirao durante el fin de semana, en un partido en el que el entrenador decidió presentar una formación alternativa pensando precisamente en la visita de Boca. La expulsión de Luis Osorio condicionó el desarrollo del clásico paulista, pero el resultado dejó al ‘Tricolor’ con la necesidad de reaccionar inmediatamente en su gran objetivo continental.

El conjunto brasileño tendrá, además, una ausencia de enorme peso en ataque. Jonathan Calleri está suspendido para la revancha luego de recibir una tarjeta amarilla en La Bombonera, por lo que Dorival deberá encontrar un reemplazante para su principal referencia ofensiva. El delantero argentino había sido titular en el encuentro de ida y su baja obliga al técnico a modificar sus alternativas para intentar remontar la serie.

La localía será uno de los grandes argumentos de Sao Paulo. El Morumbi aparece como el escenario en el que el conjunto brasileño buscará imponer desde el inicio un ritmo alto y aprovechar el respaldo de su hinchada. El desafío será convertir esa presión en goles sin dejar espacios para un Boca que sabe que puede jugar con el resultado global a su favor. Para avanzar directamente, el Tricolor necesita ganar por dos goles de diferencia; una victoria por la mínima llevaría el encuentro a los penales.

Todo está servido para una definición de alto voltaje entre dos históricos del continente. Boca llega con un 1-0 de ventaja y la posibilidad de clasificarse con un empate, mientras Sao Paulo necesita remontar ante su público para evitar la eliminación. El ganador de la serie avanzará a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026, en una noche en la que el Morumbi será escenario de uno de los cruces más esperados de esta instancia.

Boca venció por 1-0 a Sao Paulo en el partido de ida, con gol de Miguel Merentiel. (Foto: Getty Images)

¿En qué canales ver Boca vs. Sao Paulo?

En cuanto a la transmisión del Boca vs. Sao Paulo, esta estará a cargo de DSports para toda Latinoamérica, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV y en su servicio de streaming por DGO. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, podrás seguir el encuentro en la web de Depor.

¿A qué hora juegan Boca vs. Sao Paulo?

Cienciano vs. Montevideo City se verán las caras este martes 15 de septiembre por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro, que se disputará en el Morumbi, está programado para las 7:30 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

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