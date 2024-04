En La Bombonera, Boca vs. Sportivo Trinidense se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este martes 9 de abril por la fecha 2 de la Copa Sudamericana 2024. Este partido será crucial para los ‘Xeneizes’, ya que en su último encuentro empataron con Nacional Potosí, por lo que buscarán la victoria ante el ‘Triki’. El choque comenzará a las 7:00 de la noche (hora de Perú, una hora después en Paraguay y dos horas más tarde en Argentina) y será transmitido GRATIS por ESPN y Star Plus para América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.





Boca vs. Sportivo Trinidense: posibles alineaciones

Leandro Brey; Nicolás Figal, Cristian Lema, Nicolás Valentini, Marcelo Saracchi; Pol Fernández, Equi Fernández, Kevin Zenón, Vicente Taborda; Miguel Merentiel y Darío Benedetto. Sportivo Trinidense: Víctor Samudio; César Benítez, Juan Vera, Gilberto Flores, Sergio Mendoza Espínola; Tomás Rayer, Marcos Riveros, Juan Salcedo Zárate, Brian Andrada; Oscar Giménez y José Luis Sinisterra.