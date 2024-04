Revisa dónde ver, los horarios y los canales del partido que sostendrán Boca Juniors y Sportivo Trinidense EN VIVO y EN DIRECTO este martes 9 de abril de 2024 en la Bombonera (Buenos Aires), por la segunda jornada del Grupo D de la Copa Sudamericana 2024. El encuentro está pactado para las 7:00 de la noche (hora peruana, 9:00 p.m. en hora argentina) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL ONLINE TV por las señales de ESPN y STAR Plus para América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Futbol Libre TV, señal pirata. No te pierdas el minuto a minuto del compromiso que afrontará el ‘Xeneize’ en la web de Depor.