Colo Colo vs. América Mineiro se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO vía DIRECTV, DSports y Fútbol Libre TV por la vuelta de los play-offs de la Copa Sudamericana 2023. Este compromiso está programado para este martes 18 de julio desde las 5:00 p.m. (horario peruano) y se disputará en el estadio Raimundo Sampaio, ubicado en la ciudad de Belo Horizonte (Brasil). Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas y todas las incidencias en la web de Depor.

Colo Colo llega a este partido luego de haber vencido por 2-0 a O’Higgins, en el duelo correspondiente a la décima séptima jornada de la Primera División de Chile. El cuadro dirigido por Gustavo Quintero –que se fue expulsado– fue ampliamente superior y se quedó con los tres puntos gracias a los goles de Damián Pizarro y Leonardo Gil.

Con este resultado, el ‘Cacique’ se ubica en la quinta posición de la tabla general de la Primera División de Chile, habiendo acumulado veintiséis puntos luego de dieciséis partidos disputados. Asimismo, en cuanto a resultados, suma siente victorias, cinco empates y cuatro derrotas. En lo que respecta a goles, lleva anotados veintidós y ha recibido dieciocho.

Sobre la roja que vio ante O’Higgins, Gustavo Quinteros quedó muy consternado y antes de viajar a Brasil con el plantel de Colo Colo, se refirió a lo sucedido. “Se equivoca el árbitro. Claro, porque fue de atrás y era amarilla para el rival. Me pareció que no fue justo. Había sacado amarilla a Gil y Pavez y no vio de buena manera el foul con Pizarro. Se equivoca en no sacar amarillas al rival, como nos sacó a nosotros”, sostuvo.

Un punto que le preocupa al entrenador del cuadro chileno, es que la carga de partidos está siendo un inconveniente para su plantel, pues quiere evitar lesiones o algunas molestias físicas en lo que queda del último semestre de la temporada. Por eso mismo mandó una oncena mixta ante O’Higgins, guardando varios nombres para el juego de este martes.

Colo Colo vs. América Mineiro: horarios del partido

Perú: 5:00 p.m.

Ecuador: 5:00 p.m.

Colombia: 5:00 p.m.

México: 4:00 p.m.

Argentina: 7:00 p.m.

Brasil: 7:00 p.m.

Uruguay: 7:00 p.m.

Chile: 6:00 p.m.

Bolivia: 6:00 p.m.

América Mineiro, por su parte, llega a este partido luego de haber quedado eliminado de la Copa de Brasil en manos de Corinthians. A pesar de haber ganado 1-0 en la ida, el ‘Timão’ igualó la llave al ganar por 3-2 en el Neo Química Arena, por lo que todo tuvo que definirse desde el punto de penal. En dicha instancia los de Vanderlei Luxemburgo estuvieron más finos y ganaron por 3-1.

Así pues, el elenco de Minas Gerais ahora tendrá otro duro reto enfrente, ya que deberá darle vuelta a la llave ante Colo Colo tras el 2-1 de la ida. El ‘Cacique’ hizo respetar su localía y sacó una ligera ventaja para la vuelta de este martes. Leonardo Gil, una de las figuras de los ‘mapochinos’, marcó un doblete, mientras que Alê puso el tanto del descuento.

Colo Colo vs. América Mineiro: canales de transmisión

Perú: DSports y DGO

Ecuador: DSports y DGO

Colombia: DSports y DGO

Argentina: ESPN

Brasil: DSports y DGO

Uruguay: DSports y DGO

Chile: DSports y DGO

Bolivia: DSports y DGO

Colo Colo vs. América Mineiro: ¿dónde se jugará el partido?





