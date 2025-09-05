Mientras todos estaban expectante por lo que sería la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, la Conmebol quiso sorprender a todos, minutos antes del pitazo inicial de los varios partidos que se jugaron a la misma hora, pensando en que nadie se percataría de lo sucedido. Pero, las atentas miradas de los hinchas de Independiente, la U. de Chile, e incluso de Alianza Lima, no dejaron pasar la resolución que se dio por lo sucedido en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Así como ellos, las autoridades de los clubes también estuvieron atentos y fue el presidente del cuadro chileno quien manifestó su inconformidad.

La decisión del organismo sudamericano confirmó la clasificación de Universidad de Chile a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, pero con un castigo que generó rechazo: siete partidos sin la posibilidad de contar con público local. Esta medida se adoptó como consecuencia de los incidentes en el duelo con Independiente, aunque la institución azul asegura que no tuvo responsabilidad alguna en lo ocurrido.

Michael Clark, presidente del club, fue quien tomó la palabra en un comunicado difundido en las redes sociales oficiales. El directivo expresó que si bien en lo deportivo sienten que se hizo justicia al darles por ganadores, no pueden aceptar como justo el castigo que golpea directamente a su hinchada. “Si bien creemos que se ha hecho justicia en lo deportivo, al darse por ganador a la U. de Chile, no podemos estar tranquilos por la sanción de jugar siete partidos sin público en condición de locales”, señaló.

Independiente vs U. de Chile esperan el fallo de la Conmebol para conocer como se definirá el pase a cuartos de la Sudamericana. (Foto: AFP)

Clark también remarcó que el comportamiento de los aficionados ha sido ejemplar en los torneos internacionales que disputaron este año, tanto en la Copa Libertadores como en la Sudamericana. Para el dirigente, aplicar un castigo generalizado sobre quienes nada tuvieron que ver con los incidentes supone un daño mayor al club y a sus seguidores.

En esa línea, el mandamás azul aseguró que no se quedarán de brazos cruzados y que ya trabajan en una apelación formal. “Lamentamos profundamente que este fallo afecte por siete partidos a nuestro público local, que ha tenido un comportamiento ejemplar durante los duelos disputados en la Copa Libertadores y Sudamericana este año”, expresó en su pronunciamiento.

La posición del club apunta a que la Conmebol debe sancionar de manera específica a los responsables de los incidentes y no a toda la institución. Clark insistió en que la decisión tomada, lejos de buscar justicia, genera un problema adicional a la hinchada y mancha el prestigio de la U. de Chile, que se considera ajena a los sucesos ocurridos.

“Analizaremos las acciones que podamos realizar para intentar revertir esta situación y, desde ya, les contamos que estamos trabajando en la apelación. El mal comportamiento de unos delincuentes ha generado un enorme problema a nuestros seguidores”, concluyó el presidente azul.

Hinchas de Independiente llegan hasta la tribuna Pavoni e ingresan para propinarle golpiza a aficionados de la U. de Chile, el rival del 'Rojo' por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. (Fuente: AFP)

¿Cuándo jugarán Alianza Lima y la U. de Chile?

Ahora, mientras el equipo se prepara para enfrentar a Alianza Lima en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, el club también centra parte de sus esfuerzos en revertir la sanción y lograr que sus tribunas puedan estar colmadas, pues en la resolución se determinó que para dicho partido no contarán con la presencia de sus hinchas ni de visita, mucho menos de local.

Lo cierto es que el partido pactado por la ida del duelo entre Alianza Lima y la U. de Chile se disputará el próximo jueves 18 de septiembre a partir de las 7:30 p.m. (hora peruana), en el Estadio Alejandro Villanueva. Por otro lado, la vuelta se disputará a puertas cerradas el jueves 25 de septiembre a la misma hora, en el Estadio Nacional de Santiago.

