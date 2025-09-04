Perú vs. Paraguay medirán fuerzas este martes 9 de setiembre, en partido correspondiente a la fecha 18 de las Eliminatorias al Mundial 2026. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio Nacional de Lima, el cuadro dirigido por Óscar Ibáñez buscará un triunfo para cerrar su participación en las Eliminatorias a la Copa del Mundo.

Perú llega a este partido sin chances de clasificación, tras perder ante Uruguay en Montevideo. Los dirigidos por Óscar Ibáñez buscarán un triunfo en el último partido de la presente Eliminatorias y también en lo que podría ser el fin del ciclo del ex portero como DT interino.

Para este encuentro, podría haber novedades en cuanto a la alineación que se presentará ya que hay algunos lesionados que no entraron en lista de convocados como es el caso de Paolo Guerrero y André Carrillo. Otra de las ausencias es Alex Valera en ataque, junto a Edison Flores.

Entre los futbolistas que ingresarían a la oncena titular estarían Erick Noriega, quien ya jugó contra Uruguay. Además, Joao Grimaldo podría alternar en ataque junto a Kenji Cabrera. Cabe resaltar que el último en sumarse a la convocatoria fue Piero Cari, procedente de Alianza Lima.

Paraguay, por su parte, llega a este partido con la clasificación lista y quiere cerrar también la Eliminatoria en una mejor posición. Además, los dirigidos por Gustavo Alfaro buscarán lucirse para entrar a la nómina final que estará en el Mundial 2026 para el próximo año.

En la lista destacan algunas sorpresas como los delanteros Rolando Martínez y Adrián Alcaraz, de Platense y de Olimpia paraguayo, respectivamente, y el centrocampista del Real Salt Lake estadounidense Braian Ojeda. Además, el capitán de la selección ‘albirroja’, Gustavo Gómez, quien es líder de este equipo.

¿A qué hora juegan Perú vs. Paraguay?

El compromiso entre Perú vs. Paraguay está programado para este martes 9 de setiembre desde las 6:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 8:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 7:30 p.m.; en México a las 5:30 p.m.; y en España a la 1:30 a.m. del miércoles 10.

¿En qué canales ver Perú vs. Paraguay?

El partido entre Perú vs. Paraguay se disputará en el Estadio Nacional de Lima, con la transmisión a cargo de Movistar Deportes, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). En señal abierta podrá ser visto por América TV y ATV. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la web de Depor.

¿Dónde jugarán Perú vs. Paraguay?

TE PUEDE INTERESAR