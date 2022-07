Colo Colo vs Internacional se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) este martes 5 de julio por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2022 en el Estadio José Pinheiro Borda. El compromiso se jugará a partir de las 7:30 p. m. (hora peruana y dos más en Chile). La transmisión estará a cargo de la señal internacional de DirecTV Sports para toda América Latina, y por DirecTV GO y STAR Plus en streaming. Mira las principales incidencias por el minuto a minuto de Depor.com.

El elenco brasileño parte con desventaja debido a que el cuadro chileno venció en la ida por 2-0 gracias a los goles de Juan Martín Lucero y Pablo Solari. Sin embargo, el ‘Colorado’ confía en voltear el marcador, puesto que contará con el apoyo de su afición.

Luego de la derrota, el DT de Inter, Mano Menezes, expresó una autocrítica. “Realmente hicimos un juego abajo. Nos tomó un tiempo, evaluamos mal la manera de jugar porque el campo ofrecía pocas condiciones para desarrollar el juego que solemos realizar”, declaró.

“En un intento de construir a través del medio perdimos muchas pelotas. Fue un partido bien marcado y apresurado, y creamos poco en el extremo ofensivo para construir un resultado diferente. Colo Colo fue digno de la victoria”, añadió.

Además, expresó su lamento por el tanto anulado a su equipo por el VAR. “En mi opinión, Colo Colo merecía una victoria por 2-1 porque marcamos un gol que merecía ser validado, pero no fue así”, señaló.

Colo Colo vs Internacional: horarios

Perú: 7:30 p. m.

México: 7:30 p. m.

Colombia: 7:30 p. m.

Ecuador: 7:30 p. m.

Argentina: 9:30 p. m.

Uruguay: 9:30 p. m.

Chile: 8:30 p. m.

Por otra parte, Colo Colo espera conservar sus dos goles de diferencia en un territorio complicado. En ese sentido, el DT Gustavo Quinteros confía en salir con el boleto de la clasificación del Estadio José Pinheiro Borda

“Estamos todos muy ilusionados. Sacamos una pequeña ventaja y hay que tratar de mantenerla con buen fútbol”, declaró el estratega del cuadro chileno antes de partir de Brasil. “Están muy bien todos. Esperamos estar con la mayoría a disposición excepto Fuentes”, añadió.

El volante de la selección peruana, Gabriel Costa, se perfil como titular en el ‘Cacique’ luego de su gran partido en la ida. El atacante se lució con dos asistencias para los goles del triunfo. De la misma manera, Juan Martín Lucero y Pablo Solari comandarían la delantera.

Colo Colo vs Internacional: canales

Es importante mencionar que el encuentro entre Internacional vs. Colo Colo por la Copa Sudamericana se transmitirá en exclusiva mediante Star Plus para Sudamérica.

Colo Colo vs Internacional: posibles formaciones

Colo Colo: Cortés, Opazo, Falcón, Amor, Suazo, Pizarro, Pavez, Gil, Costa, Solari y Lucero.

Internacional: Daniel, Heitor, Mercado, Vitao, René, Gabriel, Johnny, Edenilson, Alan Patrick, Pedro Henrique y Alemao.





