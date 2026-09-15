Este martes 15 de septiembre desde las 7:30 p.m. (horario peruano), chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por los cuartos de final de la . ¿Cómo ver este ? La transmisión estará a cargo de las señales de DSports (DIRECTV y DGO). Ojo: Pelota Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Morumbi será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, mientras que siete horas más en España. ¡No te lo pierdas!

Boca vs. Sao Paulo será televisado por DIRECTV, DSports y DGO. (Video: Boca)
Boca vs. Sao Paulo será televisado por DIRECTV, DSports y DGO. (Video: Boca)
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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