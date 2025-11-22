Desde el Estadio General Pablo Rojas, vs. se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO por la , en el compromiso correspondiente a la gran final. Según la programación de la CONMEBOL, el partido está pactado para las 3:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) del sábado 22 de noviembre. La transmisión estará a cargo de DIRECTV, DSports, ESPN y Disney Plus Premium para toda Latinoamérica, mientras que no recomendamos buscar la página web llamada Pelota Libre TV, ya que está demostrado que es una señal pirata. Recuerda que Depor te hará vivir lo mejor de este partidazo en Paraguay.

DIRECTV transmiten la final de la Copa Sudamericana 2025 entre Lanús vs. Atlético Mineiro. (Video: CONMEBOL)
