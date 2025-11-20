Este fin de semana tendremos un partido que paralizará a Sudamérica. Lanus vs. Atlético Mineiro se enfrentan en una nueva edición de la final de la Copa Sudamericana 2025, disputarse este sábado 22 de noviembre en el Estadio General Pablo Rojas. En la siguiente nota encontrarás los detalles más importantes para disfrutar de este compromiso: los horarios en diversas partes del mundo y los canales con derechos para transmitirlo.

Para Lanús, llegar a esta instancia es un logro mayúsculo. El equipo argentino alcanzó la definición tras vencer en semifinales a la Universidad de Chile, imponiéndose 1-0 en la vuelta gracias a un gol de Rodrigo Castillo. El ‘Granate’ busca su segundo título sudamericano, tras haber ganado la Sudamericana en el 2013.

Lanús ha mostrado contundencia en sus eliminatorias: superó a Fluminense en los cuartos de final, demostrando que no le pesa el torneo internacional y que su defensa es una de las más sólidas de la competencia. El zaguero José María Canale ha sido clave en la defensa, aportando experiencia y firmeza.

Desde lo emocional, el ‘Grana’ llega con un respaldo masivo: se estima que unos 10.000 hinchas estarán en Asunción, según informes migratorios paraguayos, lo que puede transformarse en un empuje fundamental para el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino.

Atlético Mineiro, por su parte, afronta la final con mucha motivación. Es la primera vez que el club brasileño define una Sudamericana, y tiene la ambición de sumar un título continental a su rica historia. Además, un triunfo le aseguraría un lugar en la Libertadores 2026.

El rendimiento de Mineiro ha sido constante en su camino: superó en semifinales a Independiente del Valle, mostrando variantes ofensivas y un planteo flexible. Jorge Sampaoli ha sabido rotar con inteligencia para mantener el equilibrio entre competencia local y continental.

Uno de los debates clave es quién marcará la diferencia: Lanús apuesta por su identidad copera, el orden defensivo y la precisión en balón parado; Mineiro, en cambio, puede apelar a su profundidad de plantel y su experiencia en partidos decisivos para imponer ritmo desde el mediocampo.

Tácticamente, Lanús podría formar con una línea defensiva firme, mediocampo de contención y algunos jugadores rápidos para los ataques, mientras que Mineiro seguramente buscará imponer posesión, presionar alto y aprovechar los espacios con sus delanteros.

Lanús vs. Atlético Mineiro: horarios del partido

El encuentro entre Lanús vs. Atlético Mineiro está pactado para este sábado 22 de noviembre desde las 3:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 5:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 4:00 p.m.; en México a las 2:00 p.m.; y en España a las 9:00 p.m.

Lanús vs. Atlético Mineiro: canales de TV

El partido entre Lanús vs. Atlético Mineiro se disputará en el Estadio General Pablo Rojas, con la transmisión exclusiva de DSports para todo el territorio sudamericano, disponible en el paquete de DIRECTV y en la plataforma de streaming de DGO; ESPN también cuenta con los derechos televisivos del torneo, así como su servicio de pada por Disney Plus Premium. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro en la página web de Depor.

