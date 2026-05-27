Desde el , se ven las caras EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS por la , válido por la fecha 6 de la fase de grupos. ¿Dónde pasan el partido? Para todo el Perú y Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en la señal de DSports, canal al que se tiene acceso pagando el servicio de DIRECTV, además de su versión digital por DGO. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV. El choque se disputará este jueves 21 de mayo desde las 19:30 horas (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).

Por la última jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, River vs. Blooming se ven las caras con la transmisión vía DIRECTV, DSports y DGO. (Video: River Plate)
Por la última jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, River vs. Blooming se ven las caras con la transmisión vía DIRECTV, DSports y DGO. (Video: River Plate)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS