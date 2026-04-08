Desde el Estadio ‘Tahuichi’ Ramón Aguilera Costas, River vs. Blooming EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS por la Copa Sudamericana 2026, válido por la fecha 1 de la fase de grupos. ¿Dónde pasan el partido? Para todo el Perú y Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en la señal de DSports, canal al que se tiene acceso pagando el servicio de DIRECTV, además de su versión digital por DGO. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV. El choque se disputará este miércoles 8 de abril desde las 7:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay).

DIRECTV transmitirá el River vs. Blooming. (Video: River Plate)
DIRECTV transmitirá el River vs. Blooming. (Video: River Plate)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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