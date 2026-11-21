¿Dónde ver Boca vs. Atlético Mineiro EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por la final de la Copa Sudamericana 2026? ¿En qué canal transmiten el partido? Según al programación de la CONMEBOL, estos serán los canales con los derechos para transmitir este encuentro que se jugará el jueves 10 de septiembre: DSports (DIRECTV y DGO) y ESPN (Disney Plus Premium). Un detalle a tomar en cuenta: Pelota Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 5:30 p.m. (horario peruano, con dos horas más en Argentina).

Boca vs. Atlético Mineiro: previa del partido

¿Cuándo juegan Boca Juniors vs. Atlético Mineiro?

Boca Juniors y Atlético Mineiro se enfrentarán este sábado 21 de noviembre, por la gran final de la Copa Sudamericana 2026. Ambos equipos buscarán quedarse con el título continental en un partido único, que tendrá como escenario a la ciudad de Barranquilla, Colombia.

¿A qué hora juegan Boca vs. Atlético Mineiro?

El partido entre Boca Juniors y Atlético Mineiro comenzará a las 5:30 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador. En Bolivia y Venezuela se podrá seguir desde las 6:30 p.m., mientras que en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay arrancará a las 7:30 p.m.

¿Dónde se jugará Boca vs. Atlético Mineiro?

La final de la Copa Sudamericana 2026 se disputará en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, ubicado en Barranquilla, Colombia. El escenario colombiano recibirá a los dos finalistas en un encuentro único que definirá al nuevo campeón del certamen organizado por la CONMEBOL.

¿En qué canal ver Boca vs. Atlético Mineiro en Perú?

En territorio peruano, la transmisión de la final estará a cargo de ESPN y DSports. De esta manera, los aficionados podrán seguir el enfrentamiento entre argentinos y brasileños a través de las señales deportivas disponibles en los operadores de televisión por cable y satélite.

¿Cómo ver Boca vs. Atlético Mineiro por internet?

La final también se podrá seguir mediante las plataformas de streaming Disney Plus Premium y DGO, que ofrecerán la transmisión del encuentro para sus respectivos suscriptores. Los usuarios deberán contar con una suscripción activa y verificar que su plan incluya el acceso a las señales correspondientes.

¿Dónde ver Boca vs. Atlético Mineiro en Argentina?

En Argentina, los hinchas podrán seguir el partido por ESPN y DSports. Asimismo, tendrán alternativas de streaming mediante Disney Plus Premium y DGO. También podrán acceder a las señales televisivas a través de Flow y Telecentro Play, siempre que estén incluidas en sus respectivos paquetes contratados.

¿Qué canales transmitirán Boca vs. Atlético Mineiro en Bolivia y Paraguay?

En Bolivia, la final contará con las señales de ESPN, DSports, Tigo Sports y Unitel. En Paraguay, por su parte, los aficionados podrán seguir el encuentro a través de ESPN y Tigo Sports. La disponibilidad de cada señal dependerá del operador contratado en estos países.

¿Dónde ver Boca vs. Atlético Mineiro en Estados Unidos?

Los aficionados que se encuentren en Estados Unidos podrán seguir la final de la Copa Sudamericana mediante beIN Sports y beIN Sports en Español. Además, estarán disponibles las alternativas digitales beIN Sports CONNECT y Fubo, según el paquete contratado por cada usuario.

Por la final de la Copa Sudamericana 2026, Boca vs. Atlético Mineiro será transmitido por ESPN, Disney Plus, DIRECTV, DSports y DGO. (Video: Boca Juniors)