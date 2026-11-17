En el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez (Barranquilla, Colombia), Boca vs. Atlético Mineiro se enfrentarán por la gran final de la Copa Sudamericana 2026, pactado para este sábado 21 de noviembre. Revisa toda la información que necesitas saber de este encuentro, cómo llegan ambos equipos a este partido, a qué hora comienza y en qué canales se podrá ver la transmisión.

Boca Juniors y Atlético Mineiro se preparan para protagonizar una final que promete muchas emociones en la Copa Sudamericana 2026. El equipo argentino llega con la ilusión de volver a conquistar un título internacional después de varios años de espera, mientras que el conjunto brasileño buscará quedarse con el trofeo y dejar atrás sus recientes frustraciones continentales.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena atraviesa un buen momento futbolístico. Boca consiguió una importante victoria por 3-0 sobre Banfield, resultado que le permitió clasificarse a la final de la Copa Argentina y mantener vivas sus posibilidades de cerrar la temporada con más de un título. Ahora, tendrá que concentrarse en Atlético Mineiro, su último obstáculo para alcanzar la gloria sudamericana.

Leandro Paredes es la principal figura de Boca Juniors. (Foto: AFP)

Uno de los principales argumentos del conjunto argentino será la experiencia de Leandro Paredes. El mediocampista, campeón del mundo con Argentina, es una pieza fundamental en el funcionamiento del equipo y tendrá la responsabilidad de manejar los tiempos del partido. A su lado, Santiago Ascacíbar y Milton Delgado aparecen como alternativas para darle equilibrio y dinámica a la mitad de la cancha.

En ataque, Miguel Merentiel será una de las principales referencias de Boca, mientras que Sebastián Villa atraviesa un buen momento y pelea por un lugar en el once titular. El entrenador todavía debe resolver algunas dudas en esa zona, con Tomás Aranda, Alan Velasco y Leonel Flores como opciones para completar el frente ofensivo. Además, Milton Delgado encendió las alarmas tras sufrir un esguince leve de rodilla durante un entrenamiento, aunque en el club confían en que podrá llegar a la final.

Por su parte, Atlético Mineiro afrontará esta definición con la intención de recuperar protagonismo internacional. El equipo brasileño, dirigido por Eduardo Domínguez, atraviesa una etapa complicada en cuanto a resultados y acumula siete partidos consecutivos sin conocer la victoria. Su último compromiso terminó en un empate sin goles frente a Mirassol, una señal de las dificultades que viene mostrando para encontrar regularidad.

El propio arquero Everson reconoció que Boca llega en mejores condiciones anímicas y futbolísticas, especialmente después de sus recientes triunfos. Sin embargo, el guardameta también dejó claro que su equipo consiguió el derecho de disputar esta final por méritos propios. Atlético Mineiro tendrá que recuperar su capacidad ofensiva y mostrar una versión mucho más sólida si pretende quedarse con el campeonato.

Eduardo Domínguez es el actual entrenador de Atlético Mineiro. (Foto: Atlético Mineiro)

¿Cuándo juegan Boca vs. Atlético Mineiro?

Boca vs. Atlético Mineiro se enfrentarán este sábado 21 de noviembre por la final de la Copa Sudamericana 2026. Ambos equipos buscarán quedarse con el título continental en un partido único, por lo que, en caso de empate durante los 90 minutos, el campeón se definirá mediante una tanda de penales.

¿Dónde se jugará la final de la Copa Sudamericana?

La definición entre Boca vs. Atlético Mineiro tendrá como escenario el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, ubicado en Barranquilla, Colombia. El recinto colombiano recibirá a los dos finalistas en una jornada que definirá al nuevo campeón de la Copa Sudamericana.

¿En qué canales ver Boca vs. Atlético Mineiro?

La final de la Copa Sudamericana 2026 se podrá ver por ESPN y DSports en Sudamérica. Además, los aficionados tendrán la posibilidad de seguir el compromiso vía streaming mediante Disney Plus Premium y DGO, según la disponibilidad de cada servicio en su país.

¿Dónde ver Boca vs. Atlético Mineiro en Argentina?

En Argentina, el encuentro entre Boca vs. Atlético Mineiro estará disponible por las señales de ESPN y DSports. Los hinchas también podrán acceder a la transmisión por internet a través de Disney Plus Premium y DGO. Asimismo, las cableoperadoras como Flow y Telecentro cuentan con opciones para sintonizar los canales deportivos.

¿Dónde ver Boca vs. Atlético Mineiro en México?

En México, los aficionados deberán consultar la programación de ESPN para conocer la disponibilidad de la final en televisión. La alternativa de streaming será Disney Plus, aunque la señal y el acceso pueden variar según el paquete contratado y los derechos vigentes en ese territorio.

¿Cómo ver Boca vs. Atlético Mineiro en Colombia, Chile y Ecuador?

En Colombia, Chile y Ecuador, la final se podrá seguir a través de ESPN y DSports, señales que cuentan con la transmisión del certamen en Sudamérica. También estará disponible por las plataformas Disney Plus Premium y DGO, de acuerdo con la cobertura habilitada en cada país.

¿A qué hora juegan Boca vs. Atlético Mineiro según países?

El partido entre Boca vs. Atlético Mineiro comenzará a las 5:30 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador. Revisa los horarios correspondientes a otros países:

México: 4:30 p.m.

4:30 p.m. Perú, Colombia y Ecuador: 5:30 p.m.

5:30 p.m. Bolivia y Venezuela: 6:30 p.m.

6:30 p.m. Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 7:30 p.m.

7:30 p.m. España: 11:30 p.m.

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