¿Dónde ver Boca vs. O’Higgins EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por la Copa Sudamericana 2026? ¿En qué canal transmiten el partido por la vuelta de los play-offs? Según al programación de la CONMEBOL, estos son los únicos canales con los derechos para transmitir este encuentro que se jugará el jueves 30 de julio: DSports (DIRECTV y DGO) y ESPN (Disney Plus Premium). Un detalle a tomar en cuenta: Pelota Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 7:30 p.m. (horario peruano, con dos horas más en Argentina).

¿Dónde ver Boca vs. O’Higgins en Perú?

Los aficionados en Perú podrán seguir el partido de vuelta entre Boca Juniors y O’Higgins por ESPN y DSports en televisión por cable y satélite. Además, la transmisión online estará disponible a través de Disney+ Premium y DGO, las plataformas oficiales de streaming.

¿Dónde ver Boca vs. O’Higgins en Argentina?

En Argentina, el encuentro será transmitido por ESPN y DSports, mientras que los usuarios también podrán verlo por Disney+ Premium y DGO desde computadoras, celulares, tablets y Smart TV.

¿Dónde ver Boca vs. O’Higgins en Chile?

En Chile, el compromiso podrá verse por ESPN y DSports para los clientes de televisión por suscripción. Asimismo, Disney+ Premium y DGO ofrecerán la transmisión en vivo vía streaming.

¿Dónde ver Boca vs. O’Higgins en Colombia y Ecuador?

Los hinchas de Colombia y Ecuador podrán seguir el partido por ESPN y DSports, además de disfrutar de la transmisión por Disney+ Premium y DGO en dispositivos móviles y Smart TV.

¿Dónde ver Boca vs. O’Higgins en Bolivia, Paraguay y Uruguay?

En Bolivia, Paraguay y Uruguay, la vuelta de los play-offs de la Copa Sudamericana será emitida por ESPN y DSports, con transmisión vía streaming a través de Disney+ Premium y DGO.

¿Dónde ver Boca vs. O’Higgins en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán seguir todas las incidencias del partido por ESPN y DSports, mientras que Disney+ Premium y DGO serán las opciones para verlo por internet.

¿Cómo ver Boca vs. O’Higgins por Disney+ Premium?

Los usuarios con una suscripción activa a Disney+ Premium podrán acceder a la transmisión en vivo del encuentro con la señal de ESPN, disponible en computadoras, celulares, tablets y televisores inteligentes compatibles.

¿Cómo ver Boca vs. O’Higgins por DGO?

Si eres cliente de DIRECTV o cuentas con una suscripción a DGO, podrás seguir el partido en vivo mediante la señal de DSports, con acceso desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Boca vs. O'Higgins. (Video: Boca Juniors)