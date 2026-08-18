¿Dónde ver Boca vs. Recoleta EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por la Copa Sudamericana 2026? ¿En qué canal transmiten el partido por la vuelta de los octavos de final? Según la programación de la CONMEBOL, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el martes 18 de agosto del 2026: ESPN, además de Disney Plus en su plataforma de streaming. Un detalle a tomar en cuenta: Pelota Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 7:30 p.m. (horario peruano, con dos horas más en Argentina). Este choque tendrá lugar en el Estadio Defensores del Chaco, ubicado en Asunción, Paraguay.

Boca vs. Recoleta: previa del partido

¿Dónde ver Boca vs. Recoleta en Perú?

En Perú, el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana podrá seguirse por ESPN y Disney+ Premium. La transmisión estará disponible tanto por televisión de paga como mediante streaming.

¿Dónde ver Boca vs. Recoleta en Argentina?

En Argentina, los aficionados podrán seguir el encuentro por ESPN, mientras que la alternativa de streaming será Disney+ Premium. El duelo está programado para este martes 18 de agosto.

¿Dónde ver Boca vs. Recoleta en Chile?

En Chile, Boca vs. Recoleta podrá verse por ESPN y Disney+ Premium. La agenda oficial de ESPN confirma la transmisión del partido de vuelta de los octavos de final en ambas plataformas.

¿Dónde ver Boca vs. Recoleta en Colombia?

Los hinchas en Colombia tendrán como alternativas ESPN y Disney+ Premium para seguir la definición de la serie. El encuentro comenzará a las 5:00 p. m., hora colombiana.

¿Dónde ver Boca vs. Recoleta en Ecuador?

En Ecuador, la transmisión estará disponible por ESPN y Disney+ Premium. El partido podrá seguirse en televisión mediante la señal deportiva y online a través del servicio de streaming.

¿Dónde ver Boca vs. Recoleta en Paraguay?

Al jugarse en Asunción, el partido también podrá seguirse en Paraguay mediante las señales habilitadas para la Copa Sudamericana, con ESPN y Disney+ Premium como opciones para la transmisión deportiva.

¿Dónde ver Boca vs. Recoleta en Bolivia, Uruguay y Venezuela?

Los aficionados de Bolivia, Uruguay y Venezuela también podrán seguir el encuentro mediante ESPN y Disney+ Premium, según la distribución regional de la Copa Sudamericana. De esta manera, los usuarios podrán elegir entre televisión y streaming para ver la vuelta de los octavos de final.

Boca vs. Recoleta. (Video: Boca)