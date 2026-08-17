Boca vs. Recoleta se enfrentan este martes 18 de agosto, en el compromiso correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Estadio Defensores del Chaco (Asunción, Paraguay). Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

El resultado conseguido por Boca en Buenos Aires cambió completamente el panorama de la eliminatoria. Recoleta comenzó ganando con un gol de Pedro Ríos, pero el local reaccionó y consiguió darle vuelta al marcador con los tantos de Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Leonel Flores. El conjunto paraguayo, además, terminó el encuentro con nueve jugadores después de las expulsiones de Báez y Mosquera, en una noche que terminó siendo favorable para el equipo argentino.

Para Boca, la principal tarea será administrar la ventaja sin caer en el exceso de confianza. El 3-1 le permite afrontar la revancha con un margen considerable, pero el equipo de Rodolfo Arruabarrena sabe que un gol temprano de Recoleta podría cambiar el desarrollo del encuentro. El entrenador deberá encontrar el equilibrio entre proteger la diferencia obtenida en la ida y mantener una propuesta capaz de generar peligro en campo rival.

Leandro Paredes es pieza clave en el mediocampo de Boca Juniors. (Foto: AFP)

El conjunto xeneize, además, llega después de empatar 0-0 frente a Platense por el Torneo Clausura argentino. Ese resultado dejó sensaciones encontradas, aunque permitió a Boca concentrarse rápidamente en la definición internacional. El equipo ya tiene en la mira el duelo de Asunción y Arruabarrena prepara una formación que le permita completar el trabajo iniciado en Buenos Aires.

Uno de los nombres que volvió a quedar en el centro de la escena es Sebastián Villa. El colombiano fue decisivo en el partido de ida al participar en la remontada de Boca y brindar las asistencias para los goles de Ascacíbar y Delgado. Su velocidad y capacidad para atacar los espacios pueden convertirse nuevamente en un arma importante frente a un Recoleta que tendrá que adelantar sus líneas si quiere intentar remontar los dos goles de diferencia.

Recoleta, mientras tanto, afrontará la revancha con una misión complicada: necesita ganar por dos goles para forzar los penales o por tres o más para clasificarse directamente. El equipo paraguayo deberá asumir riesgos desde el comienzo, pero al mismo tiempo tendrá que evitar dejar espacios que puedan ser aprovechados por el ataque de Boca. La diferencia obtenida en la ida obliga al conjunto dirigido por Jorge González a buscar un partido mucho más ofensivo que el disputado en Buenos Aires.

Boca venció por 3-1 a Recoleta en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. (Foto: Getty Images)

¿A qué hora juegan Boca vs. Recoleta?

Boca vs. Recoleta se enfrentan este martes 18 de agosto por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro, que se disputará en el Estadio Defensores del Chaco, está programado para las 5:00 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

¿En qué canales ver Boca vs. Recoleta?

En cuanto a la transmisión del Boca vs. Recoleta, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, así como en su versión de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, podrás seguir el encuentro en la web de Depor.

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