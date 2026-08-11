¿Dónde viste Boca vs. Recoleta por la Copa Sudamericana 2026? ¿En qué canal transmitieron el partido por la vuelta de los play-offs? Según la programación de la CONMEBOL, estos fueron los únicos canales con los derechos para transmitir este encuentro que se jugó el martes 11 de agosto: DSports (DIRECTV y DGO) y ESPN (Disney Plus Premium). Un detalle a tomar en cuenta: Pelota Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro.

Boca vs. Recoleta por la ida de octavos de final de Copa Sudamericana. (Foto: Getty Images)

Previa del partido: Boca vs. Recoleta

¿Dónde ver Boca vs. Recoleta en Perú?

Los aficionados en Perú podrán seguir el partido de vuelta entre Boca Juniors y Recoleta por ESPN y DSports en televisión por cable y satélite. Además, la transmisión online estará disponible a través de Disney+ Premium y DGO, las plataformas oficiales de streaming.

¿Dónde ver Boca vs. Recoleta en Argentina?

En Argentina, el encuentro será transmitido por ESPN y DSports, mientras que los usuarios también podrán verlo por Disney+ Premium y DGO desde computadoras, celulares, tablets y Smart TV.

¿Dónde ver Boca vs. Recoleta en Chile?

En Chile, el compromiso podrá verse por ESPN y DSports para los clientes de televisión por suscripción. Asimismo, Disney+ Premium y DGO ofrecerán la transmisión en vivo vía streaming.

¿Dónde ver Boca vs. Recoleta en Colombia y Ecuador?

Los hinchas de Colombia y Ecuador podrán seguir el partido por ESPN y DSports, además de disfrutar de la transmisión por Disney+ Premium y DGO en dispositivos móviles y Smart TV.

¿Dónde ver Boca vs. Recoleta en Bolivia, Paraguay y Uruguay?

En Bolivia, Paraguay y Uruguay, la vuelta de los play-offs de la Copa Sudamericana será emitida por ESPN y DSports, con transmisión vía streaming a través de Disney+ Premium y DGO.

¿Dónde ver Boca vs. Recoleta en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán seguir todas las incidencias del partido por ESPN y DSports, mientras que Disney+ Premium y DGO serán las opciones para verlo por internet.

¿Cómo ver Boca vs. Recoleta por Disney+ Premium?

Los usuarios con una suscripción activa a Disney+ Premium podrán acceder a la transmisión en vivo del encuentro con la señal de ESPN, disponible en computadoras, celulares, tablets y televisores inteligentes compatibles.

¿Cómo ver Boca vs. Recoleta por DGO?

Si eres cliente de DIRECTV o cuentas con una suscripción a DGO, podrás seguir el partido en vivo mediante la señal de DSports, con acceso desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Boca vs. Recoleta por los octavos de final de la Copa Sudamericana. (Video: @bocajrs)