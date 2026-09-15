¿Dónde ver Boca vs. Sao Paulo EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por la Copa Sudamericana 2026? ¿En qué canal transmiten el partido por la vuelta de los cuartos de final? Según al programación de la CONMEBOL, este es el único canal con los derechos para transmitir este encuentro que se jugará el martes 15 de septiembre: DSports (DIRECTV y DGO). Un detalle a tomar en cuenta: Pelota Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 7:30 p.m. (horario peruano, con dos horas más en Argentina).

¿Dónde ver Boca vs. São Paulo en Perú?

En Perú, el partido podrá seguirse por DSports. El encuentro comenzará a las 7:30 p. m. (hora peruana).

¿Dónde ver Boca vs. São Paulo en Argentina?

En Argentina, la transmisión estará disponible por DSports, con el inicio programado para las 9:30 p. m..

¿Dónde ver Boca vs. São Paulo en Colombia?

Los aficionados en Colombia podrán seguir el encuentro mediante DSports, con el pitazo inicial previsto para las 7:30 p. m., hora local.

¿Dónde ver Boca vs. São Paulo en Chile?

En Chile, el duelo también podrá verse por DSports. El partido está programado para las 9:30 p. m., según la programación internacional.

¿Dónde ver Boca vs. São Paulo en Ecuador?

En Ecuador, los hinchas tendrán la opción de seguir el partido por DSports, desde las 7:30 p. m.

¿Dónde ver Boca vs. São Paulo en Uruguay?

En Uruguay, el compromiso estará disponible por DSports, con horario de inicio fijado para las 9:30 p. m.

¿Cómo ver DSports por DIRECTV?

Los usuarios de DIRECTV pueden acceder a la señal de DSports mediante su servicio de televisión paga, siempre que el canal esté incluido en el paquete contratado. DSports es una de las señales que transmite la Copa Sudamericana.

¿Cómo ver DSports por DGO?

Otra alternativa es DGO, la plataforma de streaming de DIRECTV. Permite acceder a canales deportivos en vivo desde dispositivos compatibles y es una opción para quienes prefieren seguir el partido por internet.

¿Cómo ver DSports por streaming?

Además de la señal tradicional de DIRECTV y DGO, la distribución actual de la Copa Sudamericana contempla alternativas digitales en determinados países. Por ejemplo, DAZN ofrece DSports en Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela, según el mercado y la disponibilidad del servicio.

Boca vs. Sao Paulo. (Video: Boca)