¡Ambos por los 3 puntos! Mira dónde ver Boca vs Sportivo Trinidense EN VIVO y EN DIRECTO: mira los horarios y canales del partido ONLINE TV por la cuarta fecha de la Copa Sudamericana 2024 que se jugará este miércoles 8 de mayo en el en el popular Estadio ueno La Nueva Olla en Paraguay. El cotejo está pactado para las 7:30 p.m. (hora peruana y dos horas más tarde en Argentina) y será transmitido para toda América Latina a través de las señales de ESPN, STAR Plus, DSports (DIRECTV) y DGO. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Continúa aquí la COBERTURA OFICIAL con todos los detalles del evento: estadísticas, goles, marcador actualizado, declaraciones y mucho más. ¡No te lo pierdas!

Boca vs Sportivo Trinidense por la fecha 4 de la Copa Sudamericana 2024. (@BocaJrsOficial).