¿Dónde ver River vs. Blooming EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por la Copa Sudamericana 2026? ¿En qué canal transmiten el partido por la fase de grupos? Según al programación de la CONMEBOL, este es el único canal con los derechos para transmitir este encuentro que se jugará el miércoles 27 de mayo: DSports (DIRECTV y DGO). Un detalle a tomar en cuenta: Pelota Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 7:30 p.m. (horario peruano, con dos horas más en Argentina).
¿Dónde se ver River vs. Blooming en Argentina?
Para ver la transmisión del partido entre River vs. Blooming si estás en territorio argentino, deberás conectarte a la señal de DSports disponible en los cableoperadores que ofrecen este canal, o pagar la versión streaming de DGO. Solo podrás acceder a estos servicios si tienes tu pago mensual al día.
¿Dónde se ver River vs. Blooming en Perú?
Si estás en Perú, puedes ver la transmisión del River vs. Blooming a través de la señal de DSports, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de paga de DGO.
¿A qué hora transmiten River vs. Blooming en Argentina?
Para todo el territorio argentino, el encuentro entre River vs. Blooming comenzará a las 9:30 p.m. en el Estadio Más Monumental, con la misma hora en países como Brasil, Uruguay y Paraguay.
¿A qué hora transmiten River vs. Blooming en Perú?
Si te encuentras en Perú, recuerda que el compromiso entre River vs. Blooming comenzará a las 7:30 p.m., con la misma hora en países como Ecuador y Colombia.