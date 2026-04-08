River vs. Blooming se enfrentan por la Copa Sudamericana. (Foto: AFP)
River vs. Blooming se enfrentan por la Copa Sudamericana. (Foto: AFP)

¿Dónde ver vs. EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por la ? ¿En qué canal transmiten el partido por la primera jornada de la fase de grupos? Según al programación de la CONMEBOL, este es el único canal con los derechos para transmitir este encuentro que se jugará el miércoles 8 de abril: DSports (DIRECTV y DGO). Un detalle a tomar en cuenta: Pelota Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 7:30 p.m. (horario peruano, con dos horas más en Argentina).

¿Dónde ver River vs. Blooming? (Video: River Plate)
¿Dónde ver River vs. Blooming? (Video: River Plate)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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