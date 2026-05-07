River vs. Carabobo FC se enfrentan por la fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. (Foto: River Plate)
River vs. Carabobo FC se enfrentan por la fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. (Foto: River Plate)

Este desde las 7:30 p.m. (horario peruano), vs. chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por la cuarta jornada de la . ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de las señales de DSports (DIRECTV y DGO). Ojo: Pelota Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Polideportivo Misael Delgado será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que siete horas más en España. ¡No te lo pierdas!

River vs. Carabobo FC chocan por la fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, y se podrá ver gratis vía DIRECTV, DSports y DGO. (Video: River Plate)
River vs. Carabobo FC chocan por la fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, y se podrá ver gratis vía DIRECTV, DSports y DGO. (Video: River Plate)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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