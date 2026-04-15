River vs. Carabobo FC se enfrentan por la Copa Sudamericana 2026. (Foto: River Plate)
River vs. Carabobo FC se enfrentan por la Copa Sudamericana 2026. (Foto: River Plate)

¿Dónde ver vs. EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por la ? ¿En qué canal transmiten el partido por la fecha 2 de la fase de grupos? Según al programación de la CONMEBOL, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el miércoles 15 de abril del 2026: ESPN y FOX Sports, además de Disney Plus en su plataforma de streaming. Un detalle a tomar en cuenta: Pelota Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 7:30 p.m. (horario peruano, con dos horas más en Argentina).

¿Dónde ver River vs. Carabobo FC? (Video: River Plate)
¿Dónde ver River vs. Carabobo FC? (Video: River Plate)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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