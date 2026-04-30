River vs. RB Bragantino se enfrentan por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. (Foto: River Plate)
River vs. RB Bragantino se enfrentan por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. (Foto: River Plate)

¿Dónde ver vs. EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por la ? ¿En qué canal transmiten el partido por la fecha 3 de la fase de grupos? Según la programación de la CONMEBOL, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el jueves 30 de abril del 2026: ESPN, además de Disney Plus en su plataforma de streaming. Un detalle a tomar en cuenta: Pelota Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 7:30 p.m. (horario peruano, con dos horas más en Argentina). Este choque tendrá lugar en el Estadio Cícero de Souza Marques, ubicado en Sao Paulo, Brasil.

¿Dónde ver River vs. RB Bragantino? (Video: River Plate)
¿Dónde ver River vs. RB Bragantino? (Video: River Plate)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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