En el Estadio George Capwell, Emelec vs. Danubio chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la jornada 6 de la Copa Sudamericana 2023. El partido, que será el último de ambas escuadras, por fase de grupos, arrancará a las 7:00 p.m. (horario colombiano, ecuatoriano y peruano) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por ESPN y Star Plus para América Latina. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

El Emelec se jugará ante Danubio la posibilidad para continuar en la Copa Sudamericana, en el último partido del grupo B que cerrará el primer semestre del año lleno de irregularidades para el cuadro ecuatoriano. Se ubican en el tercer puesto con 6 puntos, uno menos que los uruguayos.

Para que los de Guayaquil continúen en el torneo deberán ganar y esperar el resultado entre Guaraní y Huracán a fin de liderar e ir directo a los octavos de final, o alcanzar el segundo lugar, para disputar la fase de Play Off contra uno de los terceros de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En el torneo local, Emelec ha quedado entre los últimos al término de la primera fase de la Liga Pro de Ecuador, a solo un punto del colista. Por lo que intentará alcanzar armonizarse futbolísticamente al mando del técnico Hernán Torres, que reemplazó recientemente al argentino Miguel Rondelli, debido a los malos resultados.

Para enfrentarse al Danubio, el cuadro azul no contaría con el venezolano Samuel Sosa, por un problema familiar, ni con el portero Pedro Ortiz, por lesión, y tendría por última ocasión al atacante uruguayo Diego “Demonio” García, cuyo contrato con la escuadra fenece el próximo viernes.

Por su parte, el cuadro de “La Franja” para quedarse en la Sudamericana necesitará ganar o ganar, y esperar el resultado entre Guaraní y Huracán. En la reciente fecha del torneo Apertura de la liga uruguaya, se impusieron por 0-2 en su visita al La Luz y alcanzó el liderato, con 7 puntos.

El cuadro dirigido por el uruguayo Esteban Conde está cumpliendo una aceptable campaña al frente de su conjunto. Acceder a los octavos de final de la Sudamericana es el objetivo inmediato del estratega, pues la trayectoria del Danubio en la disputa del torneo es escasa.

¿A qué hora juegan Emelec vs. Danubio?

El partido entre Emelec vs. Danubio está programado para empezar a partir de las 7:00 de la tarde en Perú y Ecuador, aunque la hora podría variar según el país en el que estés. En Chile y Paraguay, por ejemplo, el duelo arrancará a las 8:00 p. m.; mientras que en Argentina, Uruguay y Brasil se prevé que inicie a las 21:00.

¿Dónde y cómo ver Emelec vs. Danubio?

Si estás ansioso por el pitazo inicial y eres de las personas que no quiere perderse ni un solo segundo del encuentro, te informamos que podrás seguir el Emelec vs. Danubio a través de las señales de ESPN y Star Plus. Recuerda que Depor te traera todas las incidencias del encuentro.

Emelec vs. Danubio: probables alineaciones

Emelec: Pedro Ortíz; Aníbal Leguizamón, Luis León, Bryan Carabalí y Caín Fara; Francisco Cevallos, Cristhian Valencia, Jhon Sánchez y Edgar Lastre; Alejandro Cabeza y Miler Bolaños.

Danubio: Mauro Goicoechea; Rafael Haller, Martín Rea, Lucas Ferreira, Facundo Saravia; Franco González, Juan Millán, Luis Sosa, Alejo Cruz; Guillermo May y Sebastián Fernández.

