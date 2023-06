La posición del Paris Saint-Germain respecto al futuro de Kylian Mbappé no ha variado: o el delantero francés renueva su contrato o el club está decidido a venderle para evitar que abandone libre la entidad dentro de un año. En esa línea, la prensa francesa informa este martes que la postura del PSG va tan en serio y cuenta con todo el apoyo de Qatar. De hecho, el Estado dueño del cuadro parisino, presidido por el emir Tamim bin Hamad Al Thani, ya fijó un precio definitivo por el prodigio de Bondy. La idea es que este nuevo ‘culebrón’ del mercado de fichajes de verano se resuelva cuanto antes.

De acuerdo a información de Le Parisien, Qatar ha ordenado al PSG vender a Mbappé, por lo menos, por 200 millones de euros . Al Thani no está dispuesto a aceptar un centavo menos por el jugador que más ha costado en la historia del equipo, tomando en cuenta salario y primas de todo tipo.

Hasta el momento, Real Madrid se perfila como el equipo favorito a quedarse con los servicios de Mbappé. Aunque en la capital española ya gastaron más de 100 millones en el fichaje de Jude Bellingham, todavía queda dinero para afrontar una operación de semejantes dimensiones.

El problema para el PSG es que Mbappé no quiere dejar el equipo en este verano porque perdería 150 millones de euros (sueldo y prima de fidelidad). El galo desea seguir en París, meter la mencionada cifra a su cuenta bancaria y recién firmar, el 1 de enero de 2024, un precontrato con el Real Madrid.

Como si no fuera suficiente, Kylian Mbappé pretende cobrar del Real Madrid una prima entre 100 a 125 millones por llegar a LaLiga EA Sports como agente libre. Las intenciones del francés han descuadrado a los jeques del PSG, que, siempre según la citada fuente, no pueden evitar sentirse estafados.





Los altos mandos del PSG prácticamente han tirado la toalla respecto a la renovación de Kylian hasta 2025. Es por eso que, Fayza Lamari, madre y representante del jugador, ya ha sido notificada que la ‘tortuga’ no saldrá por menos de 200 millones de euros. En Qatar urge resolver el futuro del francés de una vez por todas.

Aunque no exista el ultimátum ni una fecha límite para que informe de si va a renovar o no, el PSG no contempla un escenario en el que su estrella, el jugador por el que hizo lo imposible para que renovara, se marche sin dejar un solo euro en las arcas del club.





